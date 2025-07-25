Авиакомпании и трэвел-агентства планируют снижать долю аутсорса в ИТ-разработке

Российский авиакомпании и онлайн-трэвел агенты постепенно снижают зависимость от аутсорсинга в сфере ИТ-разработки. Если в 2022 г. почти половина компаний полагалась на внешние команды более чем на 60%, то к 2027 г. такую модель планируют сохранить лишь 26%. Такие данные следуют из результатов исследования «Как ключевые эксперты отрасли видят будущее авиационных ИТ-технологий в России», которое провела ИТ-компания ORS среди более 40 топ-менеджеров крупнейших авиакомпаний, онлайн-трэвел-агентств (OTA) и авиационных вендоров. Об этом CNews сообщили представители ORS.

Несмотря на интерес к облачным решениям, большинство авиакомпаний и ОТА пока предпочитают полагаться на собственную ИТ-инфраструктуру. Согласно результатам исследования, 64% респондентов используют локальные решения в собственных или арендованных дата-центрах. Лишь треть авиакомпаний активно применяет облачные технологии, чаще всего — в гибридной модели. Такая стратегия объясняется стремлением сохранить контроль, обеспечить автономность и соответствовать растущим требованиям к защите персональных данных.

Говоря про другие технологические тенденции, 85% топ-менеджеров российских авиакомпаний уверены, что до 2030 г. искусственный интеллект принесет наибольший эффект авиакомпаниям. На втором месте (72%) — аналитика больших данных, а на третьем — биометрия (45%).