Platforma расширяет возможности скоринговой системы

Platforma, российская компания, разрабатывающая бизнес-решения на базе больших данных, обновила собственную скоринговую систему. К базовому функционалу оценки благонадежности клиентов добавлена функция автоматической сегментации, которая формирует профили клиентов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители ГК «Платформа Больших Данных».

Обновленный сервис открывает банкам возможности для персонализации кредитных предложений и расширения продуктовой линейки на основе вероятностного поведения похожей аудитории. Страховые компании получают инструмент для поиска надежных клиентов под конкретные продукты. Функционал адаптируется под индивидуальные запросы организаций. Обновление позволяет настроить систему под любые запросы заказчиков.

Скоринговая система Platforma рассчитывает вероятностную оценку на основе данных из различных источников. Решение обрабатывает информацию о миллионах физических и юридических лиц через закрытый контур с полной деперсонализацией данных. Новая функция автоматической сегментации позволяет заказчикам из финансовых организаций в онлайн режиме сформировать профиль по действующему или потенциальному клиенту и быстро отнести его к определенному сегменту.

Алгоритмы машинного обучения формируют сегменты за секунды вместо нескольких часов ручной работы аналитика. «Раньше построение одного сегмента занимало у аналитика несколько часов работы с данными, – сказала директор по росту Platforma Анна Кучина. – Сейчас скоринговая система мгновенно дает ответ заказчику и формирует десятки сегментов. А точность сегментации выросла на порядок. Это позволяет нашим клиентам в финансовом секторе оперативно адаптировать собственные продукты под различные группы пользователей».