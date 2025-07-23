CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30%

Компания «ДИП АИ», резидент «Сколково», заключила соглашение о внедрении решения Flyflat market в технопарки «Элма Групп» Москвы. Система поможет оптимизировать аренду помещений благодаря персонализированным рекламным кампаниям для привлечения новых резидентов. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Решение Flyflat market представляет собой инновационную платформу для автоматизации процессов аренды коммерческих помещений в технопарках. Система использует алгоритмы машинного обучения для создания персонализированных рекламных кампаний, которые помогают эффективно привлекать потенциальных арендаторов.

Технология анализирует предпочтения и потребности различных типов бизнеса, создавая целевые предложения для каждого сегмента. Благодаря этому технопарки «Элма Групп» смогут значительно сократить время поиска арендаторов и повысить заполняемость площадей.

«Мы видим значительный потенциал в применении технологий ИИ для рынка коммерческой недвижимости. Этот проект — возможность не просто протестировать инновационное решение нашего резидента, но и адаптировать его под конкретные запросы современного рынка недвижимости», — отметил Александр Фетисов, заместитель главного управляющего директора, директор Центра развития цифровых технологий Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ).

Ожидается, что использование Flyflat market позволит увеличить эффективность аренды помещений на 30% и сократить время поиска подходящих резидентов в полтора раза. Внедрение системы запланировано на III квартал 2025 г.

«Наша платформа применяет современные методы машинного обучения для разработки персонализированных рекламных кампаний, что способствует росту конверсии среди потенциальных арендаторов. Это партнерство демонстрирует, как инновационные решения резидентов «Сколково» могут масштабироваться и приносить реальную пользу крупным игрокам рынка коммерческой недвижимости», — сказал Павел Бондарь, генеральный директор «ДИП АИ», резидента «Сколково».

«Внедрение решения Flyflat market — это шаг в цифровой трансформации наших технопарков. Мы стремимся использовать инновационные решения для повышения качества услуг и удобства наших резидентов. Ожидаем, что новая система повысит эффективность аренды и улучшит качество сервиса для будущих резидентов», — сказал Игорь Оденко, директор Индустриального парка «Элма-Мытищи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Аэропорт Внуково внедрил ИИ для проверки поддельных паспортов

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В России создан масс-спектрометр дешевле и компактнее импортных

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Крым и Херсонская область под мощной DDoS-атакой

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще