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МТС развернула оборудование для Wi-Fi-зон на «Шелковом пути»

МТС в Республике Алтай предоставила возможность выхода в интернет организаторам, участникам и журналистам ралли «Шелковый путь». Две точки доступа с Wi-Fi организовали в Кош-Агаче и Горно-Алтайске. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обеспечили интернетом две локации ралли в республике — аэропорт Кош-Агача и площадь Ленина в Горно-Алтайске. Стабильная фиксированная связь здесь нужна для комфортной и бесперебойной работы сотрудников штаба ралли, а также для прямых включений журналистов с этапов гонки.

«Такое масштабное событие привлекает большое количество участников, зрителей, также в подготовке задействован большой организационный штаб. Чтобы связь работала бесперебойно, МТС развернула интернет-зоны в ключевых точках концентрации людей. Это позволило качественно организовать работу команды ралли, также к организованному Wi-Fi могли подключаться и участники гонки, в том числе иностранные команды, у которых нет российских SIM-карт. Мы рады уже во второй раз стать частью такого масштабного события и дать доступ в интернет организаторам, участникам и многочисленным журналистам на ралли «Шелковый путь», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

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