«Битрикс24» автоматизирует повторные сделки с ИИ

Одна из основных причин снижения продаж — игнорирование активной клиентской базы. Маркетинговые инструменты преимущественно настроены на лидогенерацию — фокус смещается на работу с новыми клиентами. При этом игнорируется развитие текущих покупателей. Менеджеры испытывают сложности с повторными продажами из-за невыстроенных процессов и нехватки ресурсов. Как результат — бизнес недополучает прибыль, а клиенты уходят к конкурентам.

Чтобы помочь бизнесу решить проблему, «Битрикс24» добавил ИИ-агента для автоматизации повторных продаж. Каждую ночь система ищет в базе подходящих клиентов, анализирует историю сделок и предоставляет менеджеру персональные рекомендации: что предложить и как построить разговор. Об .том CNews сообщили представители «Битрикс24».

Пользователям доступно три сценария:

– Ежемесячные покупки — клиенты, которые покупают раз в месяц. Например, покупка расходные материалы для офиса.

– Полугодовые покупки — клиенты, которые делают покупки каждые полгода. Например, обновление ПО.

– Ежегодные покупки — клиенты, которые покупают примерно в одно время года. ИИ анализирует историю покупок за последние два года, кроме текущего. Например, покупка техники к праздникам.

Результаты тестирования показали, что конверсия повторных продаж составляет в среднем 30-35%. Система самостоятельно проанализировала клиентскую базу и предложила менеджерам наиболее перспективные сделки. Сотрудникам отдела продаж оставалось лишь связаться с покупателями и оформить заказ.

Настройка CRM для повторных продаж

Чтобы ИИ-ассистент наиболее корректно давал рекомендации, следует соблюдать следующие правила: подробно заполнять карточки клиентов и сделок, а также создавать пользовательские поля с предпочтениями клиентов; расшифровывать звонки с ИИ, чтобы изучать содержание разговоров с клиентами; добавлять в каталог подробные характеристики, цены и сезонные особенности – это поможет повторным продажам с ИИ предлагать клиентам подходящие товары; записывать детали и договоренности в комментариях для определения потребности и формирования персонального предложения.

Повторные продажи доступны для пользователей на тарифах «Профессиональный» и «Энтерпрайз».