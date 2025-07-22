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Компании «Инжиниринг+» и «КСК Информационные технологии» запустили уникальный пилот

На площадке ООО «КСК Информационные Технологии» в г.Тверь на территории Промтехнопарка ООО начал работу инновационный программно-аппаратный комплекс ICE+, разработанный «Инжиниринг+». Об этом CNews сообщили представители «Инжиниринг+».

ПАК ICE+ — это решение для высоконагруженных вычислений, созданное на базе серверной платформы LIS и системы иммерсионного охлаждения ICE+. Оно подходит для решения разнообразных бизнес-задач, включая: обеспечение вычислительных ресурсов для бизнес-систем, потоковую обработку данных в реальном времени, высокопроизводительные вычисления (HPC), сложное многофакторное моделирование.

Благодаря иммерсионному охлаждению комплекс работает бесшумно, исключает перегрев и не требует дополнительной инфраструктуры для установки. Кроме того, ICE+ отличается высокой надежностью, повышенной производительностью и низкой стоимостью эксплуатации.

Преимуществом ICE+ является полная отечественная разработка, что соответствует стратегии развития импортонезависимой цифровой экономики.

В перспективе компании планируют продвигать решение не только в России, но и на рынках ЕАЭС и других стран. Особый интерес ICE+ может представлять для жарких регионов, где энергоэффективность и качественное охлаждение критически важны.

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