CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Искусственный интеллект настроит в Нижнем Новгороде «умные» светофоры

В Нижнем Новгороде к 2026 г. управлять «умными» светофорами будет 340 интеллектуальных детекторов транспорта THOR-x3, которые с помощью встроенных алгоритмов искусственного интеллекта оценивают транспортную ситуацию в режиме онлайн и подстраивают под интенсивность городского движения фазы светофоров. Производством детекторов занимается компания «Взор», а ПО для них разрабатывает компания Netvision. Об этом CNews сообщили представители Netvision.

В 2025 г. в Нижний Новгород будет поставлен 121 интеллектуальный детектор транспорта, 220 детекторов уже размещены на дорогах города и интегрированы со светофорными объектами.

Детекторы транспорта THOR-x3 могут анализировать трафик по широкому спектру параметров — как для общего мониторинга дорожной ситуации, так и для адаптивного регулирования движения транспорта. Изделия входят в реестр Минпромторга России.

Сотрудничество с Нижегородской областью ведется с 2022 г. За это время в регионе также было подключено к умной видеоаналитике более 600 городских камер наблюдения. ИИ оперативно выявляет ДТП, дорожные заторы, а также целый ряд других транспортных инцидентов.

Netvision и «Взор» входят в консорциум компаний, который создает инфраструктуру для умных и безопасных городов. Netvision выступает как разработчик алгоритмов искусственного интеллекта, «Взор» — производитель «умных» камер. Интегратором проектов в консорциуме является инжиниринговая компания полного цикла Netline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Российский производитель ТВ получил иск на десятки миллионов

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Российские борцы со ИТ-сбоями: Переход на российское ПО сильно ударит по операторам связи и провайдерам интернета

Как автоматизация звонков меняет работу контактных центров в 2025 году?

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025» состоится 16 сентября

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Обзор Acer PD163Q: уникальный, складной, двойной портативный монитор

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще