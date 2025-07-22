«БФТ-Холдинг» и «Юнисистемс»: партнерство в интересах цифровизации вузов

«БФТ-Холдинг» и российская ИТ-компания «Юнисистемс» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество направлено на создание и продвижение комплексных решений для цифровизации высших учебных заведений, включая управление данными и НСИ, автоматизацию закупочной деятельности, комплексное управление имущественными активами и развитие цифровой образовательной среды. Об этом CNews сообщили представители «БФТ-Холдинга».

Партнерство «БФТ-Холдинга» и «Юнисистемс» направлено на совместную разработку и внедрение отраслевых решений для цифровизации высшего образования. Компании объединяют экспертизу в управлении данными, закупками, имущественными активами и образовательными процессами.

В рамках сотрудничества планируется адаптация продуктов БФТ под задачи вузов, интеграция с действующими ИТ-системами, а также реализация пилотных проектов с последующим масштабированием. В частности: MDM-система «БФТ.ЕНСИ» — безопасный обмен данными с филиалами и партнерами, а также интеграция с государственными ИС; SRM-система «БФТ.Закупки» — автоматизация процедур закупок, управление контрактами и интеграция с ЕИС в сфере закупок; централизованное хранилище данных вуза на базе «БФТ.Хранилище» — консолидация академических, финансовых и административных данных, интеграция с системами «1С», Moodle, «Юнивуз-3» и т.д.; система управления метаданными «БФТ.ХЭД» — унификация справочников и классификаторов, контроль качества данных для отчетности в Минобрнауки России; решение «БФТ.Управление имущественными активами» — учет и оптимизация использования имущества и инфраструктуры, планирование ремонтов и технического обслуживания.

«У «БФТ-Холдинга» уже есть успешный опыт взаимодействия с вузами в рамках образовательных программ и подготовки кадров. Партнерство с «Юнисистемс» позволит нам расширить это взаимодействие — уже на уровне цифровой трансформации. Вместе мы сможем предложить вузам комплексный подход к управлению данными, закупками, активами и образовательными процессами», — сказала Юлия Захаренко, директор Дирекции маркетинга и партнерских отношений «БФТ-Холдинга».

«Сотрудничество с «БФТ-Холдингом» открывает новые возможности для цифровизации высшего образования. Решения БФТ обладают мощным функционалом для управления процессами закупок, имущественным комплексом, управления данными и метаданными. Платформа «Юнивуз» – это современное технологичное микросервисное решение, позволяющее цифровизировать ключевые образовательные и научные процессы вуза. Совместное внедрение и интеграция этих продуктов, а также наш опыт работы с вузами позволяет создавать действительно эффективные решения. Вместе мы сможем предложить университетам готовые инструменты для автоматизации прикладных задач и повышения качества управления», – отметил Александр Царегородцев, директор «Юнисистемс».