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Банк «Хлынов» выстроил регулярное онлайн-обучение сотрудников в «Контур.Толке»

Около 1000 специалистов банка проходят тренинги по продажам и развитию софт-скиллов онлайн, а переезд с зарубежного решения на российскую платформу прошел без технических сбоев и дополнительного обучения персонала. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Отдел обучения банка «Хлынов» искал сервис для коммуникаций, который заменит зарубежное ПО и плавно интегрируется в процессы. Ключевыми требованиями стали стабильность работы, простота освоения и соответствие строгим стандартам информационной безопасности в банковской сфере.

В банке работают четыре бизнес-тренера и два специалиста по обучению новых сотрудников банковским продуктам, каждый из которых ежедневно проводит от 2,5 до 5 часов обучения в «Толке». Специалисты фронт-линии регулярно проходят обязательные тренинги по продажам и обслуживанию клиентов. А сотрудники других подразделений участвуют в обучающих программах по развитию soft skills.

Алиса Кожухарь, руководитель центра обучения банка «Хлынов»: «Мы используем много инструментов сервиса «Контур.Толк»: деление на группы, опросы, демонстрацию экрана. Очень ждали и с радостью зашли в пилотирование онлайн-досок. Понравился встроенный ИИ, который позволяет собрать саммари встречи. Участники обучения отмечают, что это отлично работает и очень удобно в использовании. Сотрудники банка оценили удобство «Толка» — коллеги стали запрашивать в отделе обучения доступ к сервису, чтобы самостоятельно проводить встречи с клиентами и партнерами. Тогда решение масштабировали на всю организацию: с помощью API «Толк» встроили в единое информационное пространство банка — корпоративный портал. Теперь сотрудникам не нужно переключаться между сервисами, чтобы организовать встречу».

Павел Скрипниченко, руководитель по инновациям продуктовой группы «Толк» в «Контуре»: «Мы заботимся о том, чтобы внедрение «Толка» не требовало от бизнеса лишних усилий и ресурсов. Сервис без проблем подключается к календарям, телефонии и SSO-системам. API дает возможность интегрировать «Толк» с корпоративными системами, которые уже использует компания».

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