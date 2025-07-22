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«Амур» в вузы: микроконтроллер «Микрона» MIK32 в учебной лаборатории МЭИ

При поддержке «Микрона», российского производителя микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидента ОЭЗ «Технополис Москва», модернизирована лаборатория микропроцессорной техники кафедры Промышленной электроники Национального исследовательского университета «Московского энергетического института» (НИУ «МЭИ»), где проходят обучение студенты четвертого и пятого курсов по направлению «Электроника и наноэлектроника». Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Лаборатория организована в 2000 г. для изучения архитектуры микросхем и методов их программирования. На занятиях студенты осваивают различные среды для отладки программирования и прошивки различных микроконтроллеров, изучают на практике взаимодействие микроконтроллеров и различных периферийных устройств, программируют микроконтроллер для вывода данных, оцифровывают измерения напряжения с источников питания и др.

«В обновленную лабораторию НИУ «МЭИ» Микрон передал отладочные платы на основе микроконтроллера «Микрона» MIK32 «Амур» для использования в учебном процессе и организации учебных занятий», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон».

«Появление отладочных плат на базе MIK32 «Амур» позволяет обучать студентов работе с флагманскими микроконтроллерами отечественного производства. Это дает возможность создавать прочный фундамент для укрепления суверенитета России в области эксплуатации и разработки электроники на базе отечественных контроллеров. Выходя из стен МЭИ, специалист будет обладать практическим опытом работы сразу на нескольких видах микроконтроллеров, что особенно важно в эпоху быстроразвивающейся ИТ-инфраструктуры», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Модернизация лаборатории под руководством старшего преподавателя кафедры промышленной электроники НИУ «МЭИ» Ивана Журавлева состоялась в рамках долгосрочного соглашения между «Микроном» и НИУ «МЭИ» о совместной подготовке высококвалифицированных специалистов для микроэлектроники. Соглашение предусматривает подготовку в МЭИ инженерных кадров, обладающих знаниями и опытом по применению отечественных электронных компонентов при разработке приборных блоков на основе микроконтроллера MIK32 «Амур» и других микроэлектронных компонентов «Микрона».

MIK32 «Амур» (К1948ВК015/018) разработан и производится в России в группе компаний «Элемент» и является базовым компонентом электронной техники широкого применения, в том числе в прототипах и промышленных программно-аппаратных комплексах в любых индустриальных сегментах, включая автопром, медицину, транспорт, энергетику, нефтегазовую и обрабатывающую промышленность, для управления различными устройствами и механизмами.

Работа по развитию кадрового потенциала во взаимодействии с профильными учебными заведениями России является одним из приоритетов «Микрона». Ежегодно предприятие проводит и участвует в карьерных мероприятиях, принимает студентов на экскурсии и практику, помогает сделать первые шаги в профессии. В 2023 г. открыт профориентационный проект «Путь инженера». С 2024 г. «Микрон» начал проводить авторские экскурсии «Ключ к профессии», которые дают возможность узнать все рабочие нюансы непосредственно от реального инженера, составить свое представление о предприятии и примерить на себя конкретную профессию.

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