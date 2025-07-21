Технологии с (не)ограниченными возможностями

Аналитический центр ВЦИОМ в партнерстве с АНО «Я тебя слышу» и благотворительным фондом «Действуй!» представляет результаты исследования о ситуациях временного ограничения и о том, как цифровые технологии помогают адаптироваться к ним. Об этом CNews сообщили представители ВЦИОМ.

Восемь из десяти опрошенных россиян когда-либо сталкивались с временными ограничениями здоровья (81%). 64% респондентов отмечают, что цифровые технологии помогли им упросить быт в ситуациях ВОЗ. 93% опрошенных россиян хотели бы, чтобы цифровые устройства и программы были лучше адаптированы к потребностям людей с ограничениями здоровья.

Алла Маллабиу, генеральный директор АНО «Я тебя слышу»: «Исследование наглядно демонстрирует важный парадокс цифровой инклюзивности: хотя осведомленность о специализированных технологиях остается низкой (лишь 14% знакомы с термином), фактически ими пользуется абсолютное большинство населения (92%). Это свидетельствует о том, что инклюзивные решения уже органично встроены в цифровую среду, но требуют более системного подхода. Однако ключевой вывод — запрос на инклюзивность. 95% респондентов считают, что цифровые продукты должны быть доступны всем, независимо от состояния здоровья. Инклюзивность перестает быть нишевой темой и становится мейнстримом цифровой трансформации. Дальнейшее развитие этого направления требует консолидации усилий разработчиков, регуляторов и общественных организаций».

Ксения Демина, эксперт Аналитического центра ВЦИОМ: «Многие из нас сталкивались с так называемыми временными ограничениями здоровья: заболел, сломал ногу – и не можешь ни дойти до магазина, ни сделать хоть что-то по дому. Поддержать человека в такой период призваны инклюзивные цифровые технологии. Но вот парадокс – знают о них меньше, чем пользуются! Все потому, что они воспринимаются как обычные технологии, органично встроенные в повседневную жизнь, как правило, не выделяются визуально или функционально чем-то особенным. Современные цифровые решения следуют принципу универсальности и адаптивности, тем самым границы между инклюзивными и неинклюзивными цифровыми технологиями стираются, а цифровые инструменты становятся универсальными в общем цифровом пространстве. Сегодня разработчикам в первую очередь стоит обратить внимание на внедрение голосовых функций (ввод текста, голосовое управление, экранный диктор) и адаптацию визуального интерфейса для сниженного зрения. Это должно стать минимальным стандартом инклюзивных цифровых технологий».