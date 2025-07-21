Ippon представила трёхфазные ИБП Innova Unity T 3-3 мощностью 10 и 20 кВА

Производитель оборудования для защиты электроснабжения Ippon расширил серию Innova Unity новыми трёхфазными моделями Innova Unity T 3-3 мощностью 10 и 20 кВА. Устройства предназначены для защиты широкого спектра оборудования — от серверных систем и телекоммуникационного оборудования до промышленных установок и медицинской техники — и уже доступны для заказа.

ИБП Innova Unity T 3-3 поддерживают облачный мониторинг через IoT и обеспечивают постоянный онлайн-контроль работы устройств. Модели соответствуют международным стандартам кибербезопасности IEC и требованиям GDPR по защите персональных данных.

Среди ключевых характеристик — технология двойного преобразования с КПД до 96%, универсальная конфигурация входов и выходов (3/3, 3/1 или 1/1), а также расширенная система защиты, включающая контроль перенапряжений (OVCD), перегрева и блокировку вентилятора. Устройства стабилизируют напряжение и фильтруют помехи, обеспечивая надёжное питание даже при нестабильной сети.

ИБП совместимы с серверными операционными системами Windows Server, Linux (включая AMD64), Sun Solaris, IBM AIX, HP-UX, FreeBSD, Unix и macOS.

Для объектов, требующих масштабируемости и резерва мощности, предусмотрена возможность параллельного подключения до трёх устройств. Дополнительные батарейные модули позволяют увеличить время автономной работы — к одному ИБП можно подключить до трёх батарейных блоков серии Innova Unity T.

На фронтальной панели расположен сенсорный цветной ЖК-дисплей, отображающий ключевые параметры системы, включая режим работы, уровень нагрузки, аварии и настройки. Устройства оснащены Ethernet-портом и опциональным модулем WLAN. Поддерживается облачное подключение через протокол MQTT, а также управление с помощью мобильного приложения Winpower View для iOS и Android. Для интеграции в инфраструктуру предусмотрены интерфейсы EPO, «сухие контакты», RS-232 и USB.

ИБП Innova Unity T 3-3 рекомендованы для применения в серверных, ЦОДах, телеком- и промышленных узлах, объектах медицины и торговли, а также в инфраструктуре безопасности.

Все модели серии поставляются с двухлетней гарантией.