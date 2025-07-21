Inpolus Integration Platform централизует и ускоряет обмен данными в Astros Logistics

Компания «Инполюс», российский разработчик и поставщик интеграционных решений для российских предприятий, работающих в ключевых отраслях отечественной экономики, объявляет об успешном завершении проекта внедрения своего флагманского продукта Inpolus Integration Platform в компании Astros Logistics из сферы международной и внутренней логистики. Об этом CNews сообщили представители компании «Инполюс».

Теперь все ключевые системы Astros Logistics синхронизированы и отказоустойчивы – интеграционная платформа обеспечивает стабильный контролируемый обмен данными в режиме 24/7 без дополнительной нагрузки на ИТ-инфраструктуру. Партнером по внедрению является компания MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») – российская ИТ-компания, специализирующаяся на реализации и поддержке инфраструктурных и инженерных систем, решений в области информационной безопасности и автоматизации промышленных предприятий.

Внедрение отечественной платформы стало ключевым этапом в реализации ИТ-стратегии Astros Logistics. Перед компанией стояла задача по замене зарубежной WMS-системы на российскую, а также выстроить архитектуру для цифрового обмена данными между различными внутренними и внешними ИТ-сервисами. Учитывая высокий уровень технологических требований и объем данных, с которыми работает компания, было принято решение внедрить современную интеграционную платформу на базе решений компании Инполюс — российского разработчика программных продуктов класса enterprise middleware.

Команда MONS спроектировала архитектуру интеграционных потоков, настроила компоненты платформы, запустила ключевые сценарии, обучила команду заказчика и в дальнейшем будет оказывать техническую поддержку. В свою очередь, платформа Inpolus позволила интегрировать клиентский портал с двумя WMS-системами (действующей и новой) без сбоев в пользовательском опыте.

В рамках проекта было реализовано более 60 API и 11 файловых коннекторов. Также была создана единая шина обмена данными, которая сократила количество дублирующих интеграций между системами. Это обеспечило повышение прозрачности, управляемости и скорости взаимодействия внутри всей цифровой экосистемы компании.

Инструменты low-code в Inpolus позволяют вносить изменения в бизнес-логику интеграций, что критически важно для компаний, находящихся в стадии активного развития. Благодаря этой гибкости уже сегодня данная платформа обрабатывает более 60 тыс. сообщений в сутки и сотни файлов обмена, обеспечивая бесперебойную работу всех связанных ИТ-систем с уровнем SLA выше 99,5%.

Платформа Inpolus Integration Platform (IIP) – это отечественный программный комплекс класса enterprise middleware, предназначенный для решения широкого спектра задач цифровизации, интеграции и управления данными и бизнес-процессами на базе архитектур ESB и SOA с применением других технологий и подходов. Платформа включает в себя интеграционную шину Inpolus ESB, менеджер сценариев Inpolus Scheduler, корпоративное объектное хранилище Inpolus Data и реестр сервисов Inpolus Registry. Такое сочетание позволяется реализовывать сложные бизнес-сценарии, обеспечивает бесшовную миграцию, а также облегчает внедрение и интеграцию новых и развитие существующих корпоративных приложений и сервисов.

«Мы подошли к этому проекту с пониманием как стратегических задач заказчика, так и технологических особенностей отрасли. Наша цель заключалась не просто в запуске платформы, а в обеспечении стабильного и масштабируемого обмена данными между всеми ключевыми системами компании. Команды Inpolus и Astros Logistics проявили высокий уровень вовлеченности и профессионализма на всех этапах — от пилотирования до сопровождения. Это именно тот формат сотрудничества, который приводит к результату. Такое взаимодействие позволяет достигать результатов не только с точки зрения цифровизации, но и с точки зрения устойчивого технологического развития», — сказал Владимир Бобров, руководитель направления исследований и разработок MONS.

«В основе успеха этого проекта лежат передовые разработки “Инполюс”, внедренческая и технологическая экспертиза MONS и активная поддержка со стороны заказчика, компании Astros Logistics, – сказал Дмитрий Грязнов, генеральный директор «Инполюс». – Мы убеждены, что именно при отлаженном взаимодействии между вендором, партнером и заказчиком можно решать сложнейшие задачи цифровизации и импортозамещения, когда каждая из сторон добивается высоких технологических и, как следствие, бизнес-результатов. Как вендор мы всегда готовы предоставлять нашим партнерам необходимую поддержку, а заказчикам – апробированные и надежные программные решения».