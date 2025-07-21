Axenix выводит бизнес-аналитику на новый уровень с ИИ-ассистентами в платформе In.Plan

Компания Axenix внедрила ИИ-ассистентов в платформу интегрированного бизнес-планирования In.Plan. Это позволит сделать работу пользователей с данными более точной и быстрой. Новые интеллектуальные помощники, разработанные на базе ИИ-агентов Axenix, поддерживают ключевые сценарии работы: помогают ориентироваться в интерфейсе, анализировать данные и предоставляют готовые решения в режиме диалога. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Внедрение ИИ-ассистентов стало ответом на растущие потребности бизнеса в скорости и качестве обработки данных. По оценкам Axenix, использование ИИ позволяет сократить время выполнения нестандартных аналитических запросов. Если ранее на такие задачи требовались часы или минуты, в зависимости от сложности отчета и загрузки аналитиков, то сейчас ассистенты позволяют получить нужную информацию в режиме online. При максимальном использовании ИИ-помощников, можно добиться повышения эффективности работы с платформой до 60% в зависимости от сценария.

В In.Plan работают три специализированных ИИ-ассистента, каждый из которых обучен на конкретных данных и сценариях.

Ассистент по работе с платформой помогает ориентироваться в интерфейсе, знает документацию и быстро отвечает на вопросы по функционалу. Например, как настроить график в инструменте многомерного анализа данных. Инструмент полезен в повседневной работе и при освоении новых возможностей системы.

Ассистент по аналитике в Demand Planning обрабатывает все данные модуля. Пользователь формулирует запрос на естественном языке — система предоставляет аналитику: от выборки и агрегации до визуализации и интерпретации.

Ассистент по аналитике в Supply Planning помогает с анализом по своему направлению, например, может показать количество критичных предупреждений по месяцам за последний квартал.

Технологической основой решения стала модель Qwen 2.5, адаптированная под специфику корпоративной аналитики. Разработчики Axenix открыли ИИ-ассистентам полный доступ к документации по продукту и данным системы, а также прописали четкие инструкции для каждого помощника. Благодаря этому, ассистенты работают точно в контексте платформы и понимают задачи пользователей «с полуслова». Ограничений по сложности вопросов нет, но в случае комплексных и многоуровневых запросов может быть увеличен период ожидания ответа.

Продукт разворачивается в закрытом контуре без доступа в интернет или в приватном облаке. Архитектура решения гарантирует полную безопасность информации — все данные хранятся и обрабатываются локально, без передачи в публичные облака. При использовании внешних моделей, например, ChatGPT, предусмотрен специальный модуль защиты данных, который фильтрует чувствительную информацию — персональные данные, пароли и т. д. Это исключает риски утечки информации и соответствует требованиям безопасности корпоративных клиентов.

«In.Plan создавался как инструмент для работы специалистов в сложных процессах планирования. С ростом объемов данных стало очевидно, что ИИ-ассистент сможет снять часть нагрузки, предлагать решения, анализировать сценарии и делать работу в системе по-настоящему умной и проактивной. Интеграция ИИ в In.Plan — это логичный шаг в развитии системы, направленный на ускорение анализа, снижение рутинной нагрузки и поддержку пользователей на всех этапах работы с In.Plan. Внедрение ассистентов превращает платформу из инструмента в партнера по принятию решений. ИИ-агенты не просто отвечают на вопросы — они позволяют бизнесу эффективнее и быстрее решать задачи в продукте, фокусируясь на действительно важных аспектах планирования», — сказал Сергей Мозжеров, директор по продукту платформы In.Plan.

«Мы разработали подход, при котором ускоряется разработка ИИ-ассистентов. Сейчас их три, но при выявлении новых бизнес-задач набор ассистентов будет увеличиваться. Особенно ценно, что ИИ-помощники не дают общие ответы, а опираются на внутренние данные системы — именно ее документацию, функционал, процесс, данные из БД и отчетов. Внедрение ассистентов снимает большую часть рутинной работы по поиску, ориентированию, базовой аналитике, чтобы специалисты смогли уделять больше времени принятию решений. Также они понижают порог входа для новых сотрудников, что очень важно при новых внедрениях платформы In.Plan», — сказала Анна-Мария Лонь, менеджер по аналитике практики Applied Intelligence компании Axenix.