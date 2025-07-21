АО «Федеральная пассажирская компания» внедрила «Цифровую систему управления» с помощью «Т1»

АО «Федеральная пассажирская компания», национальный железнодорожный перевозчик в дальнем следовании, завершила проект по внедрению «Цифровой системы управления».

В основе новой системы лежит корпоративное хранилище данных (КХД). Внедрение позволило компании цифровизировать подготовку управленческой отчетности, снизить объем ручных операций и создать основу для дальнейшего применения решений с использованием технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Одним из технологических партнеров по построению хранилища данных выступил ИТ-холдинг «Т1», который обладает опытом в разработке КХД и систем поддержки принятия решений. Стороны совместно разработали оптимальное технологическое решение с учетом особенностей ИТ-ландшафта заказчика, внедрение новых систем и обучение работе с ними.

«Цифровая система управления» предоставила топ-менеджменту АО «ФПК» возможность автоматизированно получать актуальные данные для принятия стратегических решений.

В перспективе применение ИИ-решений обеспечит более оперативную и точную обработку больших объемов данных.

«Искусственный интеллект меняет транспортную отрасль, 33 % предприятий уже отмечают существенное ускорение процессов от его применения. Сейчас команда «Т1 ИИ» тестирует несколько ИИ-помощников для различных задач Федеральной пассажирской компании. Мы рады, что современные технологии и наш опыт способствуют цифровой трансформации крупнейшего оператора железнодорожных пассажирских перевозок», — отметил Сергей Голицын, руководитель направления «Т1 ИИ» (ИТ-холдинг «Т1»).

«Внедрение «Цифровой системы управления» в АО «ФПК» заложило фундамент новой концепции работы с данными, объединив на единой платформе процессы хранения, анализа и использования информации, а также обеспечив централизованное формирование отчетности и развитие продвинутой аналитики для поддержки стратегических управленческих решений», — отметил Денис Кучинский, заместитель генерального директора АО «ФПК».

Ранее ИТ-холдинг «Т1» и АО «ФПК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства – совместная разработка и внедрение цифровых сервисов, основанных на отечественных технологиях ИИ и анализа больших данных, с целью повышения эффективности бизнес-процессов в транспортной отрасли.