CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

WEB-портал в системе управления складом YARUS WMS

В 2025 году линейка продуктов YARUS расширилась еще одним полезным и эффективным решением для бизнеса, это универсальный (настраиваемый) интерфейс Web-портал, доступный в облаке для авторизованных пользователей YARUS.

Архитектура WEB-портала представляет собой выделенную информационную базу, в которую по заданным правилам мигрируют данные из всех WMS систем для каждого распределительного центра. В результате мы получаем портал-агрегатор всех необходимых данных и доступный всем авторизованным пользователям компании.

1-yarus.jpeg

Архитектура WEB-портала YARUS

Потребность в данном инструменте актуальна для следующих отраслей бизнеса при условии наличия распределительных центров под управлением WMS системы:

  • Сеть розничных магазинов (различного профиля и назначения).
  • Коммерческий склад, 3PL оператор (оказывает услуги внешним поклажедателям).

WEB-портал YARUS позволяет автоматизировать следующие задачи:

  • Любой авторизованный сотрудник компании может в реальном времени получать информацию о статусе заказа и текущем местоположении ТС на карте, оперативно связаться с водителем ТС.

2-yarus.jpeg

Пользовательский интерфейс WEB-портала YARUS
  • Единый центр документации, например, для хранения сертификатов соответствия и прочей разрешительной документации с возможностью печати.

3-yarus.jpeg


  • Для 3PL операторов возможность предоставлять удаленный сервис своим клиентам (Поклажедателям) без организации сложной интеграции с личными кабинетами, по факту весь функционал WMS системы доступен в WEB-портале. Оформление заказов, просмотр остатков, получение актов сверки и прочее доступны уже «из коробки».

По результатам внедрения WEB-портала YARUS следует отметить следующие показатели эффективности:

  • Сокращение практически до нуля обращений на РЦ компании по информационным вопросам.
  • Исключение штрафов и санкций за непредставление регламентированной документации контролирующим органам на местах розничной торговли.
  • Наличие новых сервисов для развития компании (например, работа с транспортными компаниями).

Безопасность данного решения определяется двухфакторной аутентификацией и тем, что данные получаются в режиме реального времени и хранятся только на время активной сессии пользователя. Данный сервис предоставляется в рамках внедрения Базового модуля системы YARUS WMS.

Рекламаerid:2W5zFHR86HNРекламодатель: ООО «ЯРУС ВМС»ИНН/ОГРН: 7801655788/1187847364759Сайт: https://yaruswms.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Крупнейший российский производитель микроэлектроники вкладывает 4,4 миллиарда в производство силовых транзисторов

«Диасофт» и «Е-Флопс» подтвердили стабильность работы Digital Q.ERP на серверах ARM64

В Америке созданы БПЛА-камикадзе, неотличимые от российских «Гераней»

Платформа Digital Q.BPM от «Диасофт» — лидер рейтинга BPM-систем для крупного бизнеса по версии CNews Market

Минцифры расширяет список специальностей для отсрочки от призыва в армию

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие TWS-наушники открытого типа: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Показать еще

Наука

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит
Показать еще