Повышение эффективности управления складом «Алтындар» с Axelot WMS

Автоматизация складской логистики обеспечила компании «Алтындар» повышение операционной эффективности за счет ускорения обработки товарных потоков, минимизации ошибок и оптимизации управления запасами. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

Компания «Алтындар» – сеть супермаркетов, объединяющая свыше 20 торговых точек в городах Уральск и Аксай.

До начала сотрудничества с Axelot компания сталкивалась с рядом проблем, связанных с недостаточным уровнем контроля над ключевыми операциями на складе площадью 1000 кв. м в Уральске. Ограниченная возможность мониторинга выполнения задач, зависимость от ручного труда сотрудников и сложности с отслеживанием сроков годности продуктов замедляли процессы комплектации заказов и увеличивали частотность ошибок.

Прежде всего проектная команда провела тщательное обследование существующих процессов на складе «Алтындара», разработала стратегию внедрения Axelot WMS и помогла компании оперативно подготовиться к запуску системы.

После внедрения Axelot WMS поступление товаров стало обрабатываться в разы быстрее, что исключило возникновение задержек в работе склада. Теперь все товары распределяются по соответствующим зонам хранения с учетом температурных режимов и товарного соседства: зоны продовольственных и непродовольственных товаров, овощи и фрукты, замороженные и охлажденные продукты. Кроме того, система позволяет в рамках выполнения типовых складских операций обрабатывать как монопалеты, так и микспалеты.

Важное значение приобрел автоматизированный процесс инвентаризации, т.к. именно ее результаты позволяют получить точные остатки товаров в разрезе мест хранения и способствуют кратному снижению риска потерь из-за возможных ошибок учета. Контроль проводится как по местоположению поддонов, так и по их составу с учетом даты производства и срока годности, что гарантирует полный и достоверный учет текущего состояния запасов.

Планирование отбора и регистрация его результатов в WMS позволили ускорить процесс подготовки заказов к отгрузке. Система самостоятельно определяет необходимые сроки их годности и подбирает партии продукции, удовлетворяющие этому критерию. Сама же сборка товара производится в соответствии с порядком обхода ячеек, настроенного в системе, что оптимизирует маршруты складских сотрудников.

Кмпания «Алтындар» – один из первых заказчиков, кто сразу начал работать с мобильным клиентом Axelot третьего поколения.

Благодаря интеграции Axelot WMS с корпоративной информационной системой заказчика, реализованной с помощью Datareon Platform, сотрудники «Алтындара» получили доступ ко всей необходимой информации без задержек на регистрацию и обработку результатов складских операций, что снизило временные затраты на подготовку документов и ускорило принятие решений, в том числе управленческих.

«Результаты внедрения превзошли ожидания – автоматизация позволила значительно ускорить грузообработку, исключив задержки в работе склада. Теперь все товары автоматически распределяются по соответствующим зонам хранения с учетом температурных режимов и правил товарного соседства, включая зоны для продовольственных и непродовольственных товаров, овощей и фруктов, а также замороженной и охлажденной продукции», – отметил руководитель операционно-аналитического отдела Sauda Market Ltd Р. Калмыков.

По итогам проекта была оптимизирована работа склада компании «Алтындар»: сократилось время выполнения ключевых операций, полностью исключены случаи ошибок, эффективность работы сотрудников увеличилась практически вдвое.