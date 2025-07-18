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Москвичи все чаще оплачивают покупки улыбкой

Жители столицы активно осваивают инновационные методы оплаты. В I полугодии 2025 г. с помощью сервиса Сбербанка «Оплата улыбкой» они провели более 944 тыс. транзакций, что в четыре раза больше, чем за такой же период годом ранее. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Самая крупная в стране покупка по биометрии в I полугодии 2025 г. была совершена в Москве – приобретение автотранспорт за 14,2 млн руб.

Герман Барг, председатель Московского банка Сбербанка: «На сегодня в торговых точках Москвы установлено свыше 120 тыс. новых сенсорных терминалов с возможностью оплаты не только по картам и QR, но и по биометрии. Их доля уже превышает 67% парка терминалов "Сбера" в столице. С каждым годом эта технология становится все более популярной у жителей Москвы самого разного возраста и рода занятий. Чаще всего они платят улыбкой за продукты питания, в кафе и ресторанах, а также в аптеках и медицинских учреждениях».

Оплата с помощью биометрии остается самым безопасным способом платежа. Биометрический терминал Сбербанка безошибочно фиксирует уникальный образ лица покупателя благодаря искусственному интеллекту. Алгоритмы распознавания лиц обучены не только отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды, и так далее.

С декабря 2024 г. оплатить покупки улыбкой может любой житель России независимо от того, клиентом какого банка он является. Сбербанк уже установил по всей стране 1,2 млн биотерминалов для оплаты улыбкой.

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