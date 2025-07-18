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«МегаФон» запустил 4G в Тымлате на берегу Берингова моря

Жители камчатского села Тымлат теперь могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование и запустили для своих абонентов связь четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Тымлат расположено в северной части полуострова Камчатка на берегу Берингова моря. Большая часть местных жителей работает на рыбокомбинате, одном из крупнейших в регионе. В поселении проживает около 500 человек.

Прежде абонентам оператора в Тымлате были доступны только голосовые вызовы в сети 2G через спутниковый канал. Специалисты полностью обновили оборудование на существующей базовой станции и подключили ее к волоконно-оптической линии связи. Это позволило сделать доступным для пользователей высокоскоростной мобильный интернет и голосовые вызовы по технологии VoLTE.

Скорость передачи данных в Тымлате превышает 70 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, передавать файлы по электронной почте и в мессенджерах или общаться с друзьями и близкими из других регионов по видеосвязи.

«Запуск 4G для наших абонентов в отдаленном селе расширяет их цифровые возможности. Сейчас многие бытовые вопросы они смогут решить дистанционно, с помощью мобильного интернета. Для труднодоступных территорий Камчатки стабильная связь — важное условие комфортного проживания», — отметила директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.

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