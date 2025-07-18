«МегаФон» подключил к мобильной сети 49 населенных пунктов Орловской области

Для жителей 19 районов региона «МегаФон» развернул сеть четвертого поколения (4G). Тысячи сельских жителей получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Инженеры оператора провели работы в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 49 населенных пунктах, в которых проживают от 100 до 500 человек. Изменения затронули Орловский, Урицкий, Мценский, Ливенский, Покровский, Болховский, Знаменский, Кромской и другие районы.

Мероприятия позволили улучшить качество мобильных услуг — теперь жители сел и деревень могут скачивать больше информации даже в часы максимальной загрузки. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 50 Мбит/с. Этого достаточно, чтобы отправить электронную почту, воспользоваться порталом «Госуслуги» и пообщаться с близкими в мессенджерах.

Орловцы могут звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE (технология VoLTE). Такие цифровые звонки отличаются от обычных тем, что обеспечивает мгновенное соединение и чистый звук. Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора — Yota.

«В прошлом году в рамках проекта “Устранение цифрового неравенства” мы уже обеспечили мобильной связью четвертого поколения более 30 небольших населенных пунктов региона. В этом году жители еще 49 поселений получили доступ к современным цифровым сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В общей сложности с начала 2025 г. специалисты оператора модернизировали и построили более 60 телеком-объектов.