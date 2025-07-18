Ainergy выявил спрос бизнеса на ИИ-платформы для управления данными и автоматизации процессов

Российский разработчик AI BPA‑платформы Ainergy зафиксировал ключевые тренды в использовании искусственного интеллекта на основе анализа клиентских кейсов и глубинных интервью с заказчиками. Вендор отмечает, что российские компании внедряют ИИ для снижения операционных расходов, автоматизации рутинных процессов и усиления контроля над данными. Об этом CNews сообщили представители Ainergy.

Компании используют ИИ в первую очередь для сокращения операционных затрат и повышения эффективности. Среди типовых сценариев: автоматизация первой линии техподдержки, подготовка отчетов и обработка файлов. Такие задачи позволяют снизить нагрузку на персонал и перераспределить ресурсы.

Дополнительно бизнес заинтересован во встраивании ИИ-ассистентов в существующие ИТ-системы, чтобы упростить доступ к языковым моделям. Повышается спрос на унифицированные промпты и шаблоны, которые обеспечивают стабильность результатов и удобство использования.

Приоритетное внимание уделяется контролю над данными: защите конфиденциальной информации, настройке прав доступа, сохранению истории обращений и автоматизации подготовки контента. Фрагментированность используемых решений повышает риски утечек и усложняет контроль над процессами работы с ИИ.

«Компании продолжают нести высокие затраты на рутинные операции — от обработки файлов и отчетов до поиска данных в базах знаний. При этом квалифицированные специалисты вынуждены тратить время на задачи, которые можно автоматизировать. Наш анализ показывает: бизнес сосредоточен на снижении издержек, оптимизации процессов и защите данных. От корпоративных ИИ-решений ожидают стандартизации работы и минимизации рисков», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.