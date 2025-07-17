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Производитель удобрений «Норд Палп» повысил прибыль на 10% благодаря переходу на «1С:ERP»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» завершил проект по внедрению системы «:ERP Управление предприятием 2.5» для российского производителя удобрении «Норд Палп». Переход на современную ERP-систему позволил компании не только автоматизировать ключевые процессы, но и добиться осязаемых результатов: прибыль выросла на 10%, себестоимость продукции снизилась на 20%, а скорость подготовки отчетности увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До начала проекта «Норд Палп» использовал устаревающее решение «1С:Управление производственным предприятием». Компания сталкивалась с рядом сложностей, включая необходимость ручного ввода данных, отсутствие интеграции с банковскими системами, неавтоматизированные складские и производственные процессы. Все это приводило к высоким операционным рискам, замедлению работы и ограничениях в масштабировании бизнеса.

Решением стал переход на современную «1С:ERP» редакции 2.5, который позволил сократить трудозатраты административного контура на 15% и увеличить оборачиваемость складов на 20%.

Особое внимание уделялось отраслевой специфике: сезонности добычи сырья и гибкому планированию производства. Были разработаны уникальные функции, включая многоуровневый расчет себестоимости, автоматизацию логистики и интеграцию с банковскими системами.

Теперь агрокомпания может анализировать затраты вплоть до первичных статей, автоматически формировать налоговую отчетность и контролировать движение товаров между филиалами.

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