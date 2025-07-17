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Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан»

Краеведческий музей Сызрани, один из старейших музеев Самарской губернии, приступил к оцифровке своих материалов с использованием планетарного сканера «ЭларСкан» А2-400Р. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

Проект включает в себя оцифровку Главной инвентарной книги (ГИК) музея, состоящей из 30 томов, а также редких книг из коллекции, насчитывающей более 1100 единиц хранения.

Главная инвентарная книга является одним из основных учетных документов музея, и ее ежедневное использование сотрудниками сектора фондовой работы делает необходимым создание цифровых копий. Учитывая более чем 100-летнюю историю музея, ряд книг находятся в ветхом состоянии, и их постоянное использование может привести к утере сведений о предметах, входящих в состав Музейного фонда России. В соответствии с пунктом 6.25 Единых правил организации комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов, утвержденных Министерством культуры России, необходимо обеспечить страховое копирование основной учетной документации. При регистрации музеев в реестре Музейного фонда предусмотрено прикрепление сканированных образов листов книг поступлений каждого тома.

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Элар
Краеведческий музей Сызрани запускает оцифровку коллекций с помощью планетарного сканера «ЭларСкан»

Кроме того, оцифровка редких книг из коллекции музея направлена на сохранение культурного наследия. Создание электронных копий редких экземпляров позволяет предотвратить их исчезновение в случае пожара или стихийного бедствия. Оцифровка также снижает износ оригиналов и позволяет воссоздать их в случае утраты. Электронные копии редких изданий обеспечивают удаленный доступ к каталогам и фондам, что открывает доступ к ранее недоступным материалам и значительно упрощает работу исследователей.

Сканер «ЭларСкан» А2-400Р, установленный в музее, оснащен сменными плоским и V-образным прижимными стеклами, что позволяет выравнивать страницы оригиналов как в плоском режиме сканирования, так и в V-режиме с неполным раскрытием на 120 градусов. Ручной механизм поднятия и опускания стекла дает возможность контролировать силу прижатия, что особенно важно при работе с поврежденными, хрупкими и ценными оригиналами. Сканер также имеет трансформируемую колыбель для сканирования сшитых оригиналов, что делает его идеальным инструментом для оцифровки музейных коллекций.

Наталья Дектярева, главный хранитель музейных предметов МБУ «Краеведческий музей г.о. Сызрань»: «Оцифровка наших коллекций — это важный шаг к сохранению культурного наследия. Мы уверены, что цифровые копии сделают наши редкие издания доступными для более широкой аудитории и помогут в научных исследованиях».

Краеведческий музей Сызрани, основанный в 1923-1925 гг., хранит более 55 тыс. единиц хранения, включая этнографические материалы, нумизматическую коллекцию и предметы палеонтологии. Музей участвует в культурных проектах и развивает экскурсионные маршруты, что делает его современным культурным центром Самарской области.

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