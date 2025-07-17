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ГК «Точно» удвоила эффективность работы менеджеров с помощью Profitbase и Сбербанка

Девелоперская компания «Точно» совместно с Profitbase и Сбербанком автоматизировала работу коммерческого блока. Результат — повышение эффективности работы менеджеров в два раза и ускорение бизнес-процессов внутри компании на 20%. Об этом CNews сообщили представители Profitbase.

Цель цифровой трансформации в «Точно» — увеличить рентабельность проектов. Для достижения этой цели девелопер оптимизировал бизнес-процессы и автоматизировал работу коммерческого блока .

За девять месяцев компания внедрила более 20 сервисов для клиентов и партнеров. С экосистемой продаж Profitbase девелопер автоматизировал процессы от маркетинга до оформления сделки, а с речевой ИИ-аналитикой Сбербанка — работу менеджеров. При помощи цифровых инструментов компания ускорила внутренние бизнес-процессы на 20% и повысила эффективность работы менеджеров в два раза.

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