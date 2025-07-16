CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения
|

PT NAD помог компании «Ортикс» обнаружить киберугрозы в сетевом трафике

Компания «Ортикс», владеющая сетью из 59 ортопедических салонов по всей России, выбрала PT Network Attack Discovery (PT NAD) для анализа трафика. Уже на этапе пилотного тестирования PT NAD помог службе информационной безопасности выявить сетевые атаки, нарушения регламентов ИБ, вредоносное ПО и устранить угрозы. После успешного «пилота» компания приняла решение внедрить продукт. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Ежегодно в ортопедические салоны «Ортикс» обращаются более 100 тыс. клиентов, которым необходимы товары для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом. В условиях непрекращающегося роста числа и сложности кибератак обширная сетевая инфраструктура компании с персональными данными пользователей является привлекательной целью для злоумышленников. Для защиты корпоративной сети и анализа трафика специалисты «Ортикса» приняли решение внедрить продукт Positive Technologies — PT NAD.

«Число кибератак на организации растет с каждым годом, и у нас появился запрос на повышение защищенности инфраструктуры, — отметил Артемий Балеевских, руководитель АСУП в компании «Ортикс». — В первую очередь перед нами стояла задача разделить трафик по критериям и классам опасности с возможностью в режиме реального времени видеть, что происходит в сети».

Внедрением PT NAD в компании «Ортикс» занимался партнер Positive Technologies — «Экстрим безопасность».

«Специалисты интегратора адаптировали PT NAD под инфраструктуру заказчика и настроили удобное визуальное отображение информации об актуальных угрозах с указанием степени их опасности, — сказал Виктор Еременко, лидер продуктовой практики PT NAD в Positive Technologies. — Благодаря PT NAD оператор SOC теперь видит полную картину всех инцидентов в сети, а значит, может незамедлительно отреагировать и предотвратить кибератаку. Продукт также позволяет провести инвентаризацию используемых в компании устройств и грамотно настроить политики доступа».

«Проект внедрения PT NAD в компании «Ортикс» завершился успешно. Наше решение органично встроилось в ИТ-инфраструктуру клиента, а интуитивно понятный интерфейс позволил команде «Ортикса» моментально реагировать на угрозы. Мы отточили механизмы обнаружения и классификации рисков, превратив сетевой трафик в открытую книгу, — теперь клиент видит каждую потенциальную угрозу. Этот проект — не только техническая победа, но и значительный шаг в укреплении информационной безопасности «Ортикса». Мы гордимся, что наш опыт помог создать защиту, которой можно доверять», — сказала Наталья Уфимцева, менеджер по продажам в интеграторе «Экстрим безопасность».

После завершения пилотного проекта специалисты интегратора представили отчет обо всех выявленных инцидентах, среди которых — нарушения политик безопасности, случаи обнаружения сетевых атак и вредоносного ПО. В частности, благодаря PT NAD компания выявила и устранила следующие угрозы: использование на конечных точках запрещенного ПО и словарных паролей для входа в учетные записи; наличие уязвимости, эксплуатация которой могла привести к взлому критически значимых для бизнеса систем; проведение флуд-атаки на инфраструктуру компании; использование майнера криптовалюты и ботнета для отправки спама.

После завершения пилотного проекта «Ортикс» выбрала в качестве постоянного решения PT NAD, так как продукт доказал свою эффективность и соответствовал всем требованиям компании. Анализ трафика не только выявил внешние угрозы, но и показал нарушения регламентов ИБ на конечных точках. В дальнейшем «Ортикс» планирует укрепить сетевую безопасность средством защиты класса NGFW и интегрировать его с PT NAD.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов

Какая CRM подойдет вашей компании? Тест

«Ростелеком» на государственные деньги «устраняет цифровое неравенство» там, где уже давно есть 4G

Евгений Тропин, ДАТАРК: ИИ значительно изменил сферу ЦОДостроения

Google, OpenAI, Anthropic и xAI заключили контракты на сотни миллионов на разработку ИИ для армии США

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y63: большая батарея и дополнительная кнопка

Офлайн-карты для туриста: лучшие приложения, которые работают без интернета

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще