PT NAD помог компании «Ортикс» обнаружить киберугрозы в сетевом трафике

Компания «Ортикс», владеющая сетью из 59 ортопедических салонов по всей России, выбрала PT Network Attack Discovery (PT NAD) для анализа трафика. Уже на этапе пилотного тестирования PT NAD помог службе информационной безопасности выявить сетевые атаки, нарушения регламентов ИБ, вредоносное ПО и устранить угрозы. После успешного «пилота» компания приняла решение внедрить продукт. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Ежегодно в ортопедические салоны «Ортикс» обращаются более 100 тыс. клиентов, которым необходимы товары для решения проблем с опорно-двигательным аппаратом. В условиях непрекращающегося роста числа и сложности кибератак обширная сетевая инфраструктура компании с персональными данными пользователей является привлекательной целью для злоумышленников. Для защиты корпоративной сети и анализа трафика специалисты «Ортикса» приняли решение внедрить продукт Positive Technologies — PT NAD.

«Число кибератак на организации растет с каждым годом, и у нас появился запрос на повышение защищенности инфраструктуры, — отметил Артемий Балеевских, руководитель АСУП в компании «Ортикс». — В первую очередь перед нами стояла задача разделить трафик по критериям и классам опасности с возможностью в режиме реального времени видеть, что происходит в сети».

Внедрением PT NAD в компании «Ортикс» занимался партнер Positive Technologies — «Экстрим безопасность».

«Специалисты интегратора адаптировали PT NAD под инфраструктуру заказчика и настроили удобное визуальное отображение информации об актуальных угрозах с указанием степени их опасности, — сказал Виктор Еременко, лидер продуктовой практики PT NAD в Positive Technologies. — Благодаря PT NAD оператор SOC теперь видит полную картину всех инцидентов в сети, а значит, может незамедлительно отреагировать и предотвратить кибератаку. Продукт также позволяет провести инвентаризацию используемых в компании устройств и грамотно настроить политики доступа».

«Проект внедрения PT NAD в компании «Ортикс» завершился успешно. Наше решение органично встроилось в ИТ-инфраструктуру клиента, а интуитивно понятный интерфейс позволил команде «Ортикса» моментально реагировать на угрозы. Мы отточили механизмы обнаружения и классификации рисков, превратив сетевой трафик в открытую книгу, — теперь клиент видит каждую потенциальную угрозу. Этот проект — не только техническая победа, но и значительный шаг в укреплении информационной безопасности «Ортикса». Мы гордимся, что наш опыт помог создать защиту, которой можно доверять», — сказала Наталья Уфимцева, менеджер по продажам в интеграторе «Экстрим безопасность».

После завершения пилотного проекта специалисты интегратора представили отчет обо всех выявленных инцидентах, среди которых — нарушения политик безопасности, случаи обнаружения сетевых атак и вредоносного ПО. В частности, благодаря PT NAD компания выявила и устранила следующие угрозы: использование на конечных точках запрещенного ПО и словарных паролей для входа в учетные записи; наличие уязвимости, эксплуатация которой могла привести к взлому критически значимых для бизнеса систем; проведение флуд-атаки на инфраструктуру компании; использование майнера криптовалюты и ботнета для отправки спама.

После завершения пилотного проекта «Ортикс» выбрала в качестве постоянного решения PT NAD, так как продукт доказал свою эффективность и соответствовал всем требованиям компании. Анализ трафика не только выявил внешние угрозы, но и показал нарушения регламентов ИБ на конечных точках. В дальнейшем «Ортикс» планирует укрепить сетевую безопасность средством защиты класса NGFW и интегрировать его с PT NAD.