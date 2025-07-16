Модуль TESSA ИИ: новый интеллектуальный помощник в автоматизации документооборота

В платформу электронного документооборота TESSA 4.1 добавлен модуль искусственного интеллекта (ИИ). Решение представляет из себя интеллектуального помощника, который открывает новые возможности для обработки документов и автоматизации широкого круга рабочих процессов. Об этом CNews сообщили представители компании «Синтеллект».

Современный документооборот требует применения эффективных технологий для повышения производительности. Одним из наиболее перспективных направлений в области автоматизации рутинных процессов сейчас является применение искусственного интеллекта. Модуль ИИ в СЭД TESSA — решение, разработанное компанией «Синтеллект» на основе актуальных потребностей и запросов бизнеса, которое учитывает требования корпоративных заказчиков к информационной безопасности.

Модуль TESSA ИИ адаптируется под разные задачи, обогащая систему электронного документооборота дополнительной функциональностью. Это может быть обработка входящих документов, проверка контрагентов и документов, подготовка аннотаций, генерация текстов писем, служебных записок или любого другого текстового контента, создание авансовых отчетов, докладов к совещаниям и так далее.

Решение интегрируется с любыми моделями искусственного интеллекта: YandexGPT, ChatGPT, Qwen, DeepSeek и другими, в том числе с локально развернутыми моделями, поставляемыми специализированными вендорами.

Благодаря использованию технологий обработки естественного языка общение пользователя с ИИ-ассистентом в TESSA происходит в свободной форме, с помощью простых текстовых запросов: «Напиши текст приглашения на конференцию», «Оформи заявку на отпуск и настрой мое замещение на это время», «Уточни сумму договора с подрядчиком», «Измени маршрут согласования документа».

С помощью модуля ИИ можно найти любые документы в TESSA, а также информацию внутри них: даты, суммы, условия и другие данные. Кроме этого, модуль поможет выполнить вычисления — например, уточнить сумму всех оплаченных счетов за указанный квартал или показать, в каком статусе согласования находится нужный договор.

Все данные остаются внутри защищенной системы СЭД и не передаются третьим лицам. Размещение на сервере организации позволяет обеспечить конфиденциальность и безопасность хранения корпоративной информации, предотвращая утечку чувствительных данных. Модуль приобретается по дополнительной лицензии, и доступен для встраивания в любое проектное решение на базе TESSA.