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Международная финансовая организация выбрала систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI

SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) внедрила систему хранения электронных клиентских досье «Цитрос» для международной финансовой организации, работающей в странах СНГ. Новое решение позволило создать единый цифровой архив, повысить юридическую защищенность документов и автоматизировать процессы обработки данных. Благодаря использованию системы компания снизила трудозатраты, оптимизировала бизнес-процессы и обеспечила своевременность обработки документов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Главной задачей проекта было создание единого централизованного хранилища клиентских досье в электронном виде. Это позволило минимизировать риски утраты документов; обеспечить законодательно корректное архивное хранение и юридическую значимость электронных документов на протяжении всего времени хранения; сократить расходы на поиск, учет и предоставление документов.

Команда «Цитрос» вендора SL Soft предложила клиенту не просто архив, а комплексное решение, обеспечивающее поддержку потокового сканирования и распознавание бумажных документов, работу с электронными документами, интеллектуальную классификацию и расширенный поиск, а также поддержку работы с электронными подписями и документами – не только российскими. Заказчик — финансовая организация — работает на территории стран СНГ.

Система обладает функциональностью для долговременного структурированного хранения документов и процессов архивной обработки электронных документов. Она также обеспечивает их долгосрочное хранение с поддержанием юридической значимости — на протяжении всего срока и с учетом юрисдикции электронных подписей (юридическая значимость документов обеспечивается в соответствии с законодательством не только России, но и других стран СНГ).

Проект построен на базе продукта «Цитрос Архив» с уже готовой прикладной конфигурацией «Электронное досье». Особенность решения — встроенный IDP и интеллектуальные сервисы для распознавания данных, автоматической классификации клиентских документов с последующим автоматическим формированием карточек, интеллектуального поиска и подбора документов по запросам пользователей, настройки интеллектуальных классификаторов. Накопленные заказчиком исторические данные были перенесены в систему, она интегрирована с другими корпоративными приложениями клиента для оперативного взаимодействия.

За 17 лет работы у заказчика накопилось около 8,5 тыс. ГБ данных. С комплексным решением «Цитрос» одновременно работает примерно 50 пользователей, численность специалистов будет возрастать.

«Внедрение системы обработки электронных документов и цифровых копий бумажных документов на базе «Цитрос» позволило не только централизованно и в едином цифровом пространстве организовать хранение клиентских досье, но и значительно повысить эффективность работы с документами. Уверены, что это стало важным шагом в цифровой трансформации нашего заказчика и надеемся на дальнейшее успешное развитие этого проекта», — сказал Кирилл Соколов, управляющий директор «Цитрос» компании SL Soft FabricaONE.AI.

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