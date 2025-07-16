Itglobal.com представит отечественные серверы и СХД Itpod в странах Персидского залива

Компания Itglobal.com стала дистрибьютором российского вендора ИТ-решений корпоративного уровня Itpod. Обе компании входят в корпорацию ITG. Сотрудничество направлено на продвижение серверного оборудования и систем хранения данных Itpod в странах Персидского залива в качестве надежной альтернативы американским и китайским решениям.

Технологии Itpod успешно применяются не только в России, но и за её пределами — в странах Африки, Латинской Америки, Папуа — Новой Гвинее и других регионах, где активно развиваются цифровые сервисы и реализуются национальные ИТ-проекты.

«Выход на рынок стран Персидского залива вместе с Itglobal.com — важный шаг в нашей международной стратегии. Мы предлагаем решения, которые уже зарекомендовали себя на зарубежных рынках, и уверены, что они будут востребованы и в этом регионе», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.

«Сотрудничество с Itpod — логичное расширение нашего технологического портфеля на Ближнем Востоке в поддержку развития концепции глобального русского ИТ. Мы наблюдаем устойчивый интерес к инфраструктурным решениям, которые не зависят от политических рисков, но при этом соответствуют мировому уровню. Продукты Itpod демонстрируют отличное соотношение гибкости, производительности и зрелой поддержки — именно то, что нужно рынку», — отметил Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com.

Отличительной особенностью решений Itpod является платформа хранения данных Itpod Storage, включающая all-flash-решение на базе NVMe-накопителей с поддержкой протокола NVMe over TCP, обеспечивающее минимальные задержки и высокую производительность для ЦОДов и облаков, а также гибридную модель с SSD и HDD ёмкостью до 22 ТБ, оптимальную для резервного копирования, видеонаблюдения и медицинских данных. В отличие от технологий на базе RDMA, этот протокол работает поверх стандартной Ethernet-инфраструктуры, не требует специализированного оборудования и обеспечивает простоту масштабирования при снижении затрат. В то время как в России такие подходы применяются ограниченно, за рубежом NVMe/TCP уже рассматривается как один из новых стандартов в системах хранения, и Itpod активно внедряет его в свои решения.