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МТС запустила сеть в селе амурских аграриев

МТС сообщает о завершении масштабных работ в рамках программы цифрового неравенства в Ромненском округе Амурской области. Благодаря работе специалистов более 200 жителей села Дальневосточное получили стабильный доступ к услугам голосовой связи и мобильного интернета МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обеспечила сверхчеткой голосовой связью и мобильным интернетом село Дальневосточное. Теперь местные жители имеют доступ к сервисам социальных и государственных услуг, могут записываться на прием к врачу в региональные поликлиники, удаленно оформлять справки и подавать заявления для оформления пенсии, регистрации прав собственности, оплачивать услуги ЖКХ и совершать покупки на маркетплейсах.

Кроме того, возможность пользоваться сетью LTE МТС получили работники отделения почтовой связи, дома культуры, а также фермеры, работники аграрных предприятий и автомобилисты, проезжающие по региональной трассе «Ивановка-Поздеевка».

«Качественная связь помогает сделать жизнь на селе комфортнее, поэтому мы постоянно расширяем сеть в муниципальных округах Амурской области. В рамках проекта по устранению цифрового неравенства нам удалось подключить Дальневосточное к сети МТС, и теперь жителям небольшого села доступны те же цифровые преимущества и комфорт, что и жителям Благовещенска и других крупных населенных пунктов. Развитие связи в разгар полевых работ поможет аграриям оперативно обмениваться информацией о состоянии посевов, организовывать внесение гербицидов, обработку почвы, сбор первого урожая, что крайне важно, когда каждая минута на счету», – отметила директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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