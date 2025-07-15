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МТС Exolve вошел в тройку лидеров в рейтинге услуг по маркировке вызова по версии CNews

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, вошел в тройку лидеров в рейтинге услуг по маркировке телефонных звонков для бизнеса.

Рейтинг и обзор подготовил и опубликовал CNews.Market. В обзоре сравниваются возможности провайдеров услуг отображать подпись при звонках, архитектурные особенности реализации решения, аналитические инструменты и другие параметры.

Сервис «Авторизованный вызов» для бизнеса МТС Exolve запустил в 2024 г. Сервис позволяет при входящем звонке видеть на экране телефона название компании вместе с номером вызывающего абонента. Таким образом, благодаря наличию подписи пользователи чаще принимают звонки от знакомых им компаний, что не только способствует увеличению конверсии звонков, росту успешных продаж и уменьшению нецелевых вызовов, но также повышает лояльность к брендам. В целом он делает процесс коммуникации бизнеса с клиентами более эффективным, прозрачным и доверительным.

Особенность сервиса маркировки вызова от МТС Exolve – в функциональных возможностях, большом охвате базы абонентов, получающих звонки с маркировкой, документальном подтверждении инициатором вызова и достоверности информации в маркировке, наличии полнофункциональной бесплатной версии сервиса и др.

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