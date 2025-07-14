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«РусАгроСеть» выбрала терминалы сбора данных Chainway для автоматизации складских операций

Компания «Октрон», российский дистрибьютор продуктов и решений автоматической идентификации, сбора данных и промышленной автоматизации, и системный интегратор «Виант» объявили о завершении проекта по внедрению системы автоматизации складских операций на новом распределительном центре поставщика запчастей для сельскохозяйственной техники компании «РусАгроСеть» в Уфе.

Заказчику требовалось надежное решение, которое позволило бы обеспечить скорость и точность операций сбора и передачи данных на базе технологии штрихового кодирования, оптимизацию операций и интеграцию с программным обеспечением «1С:Управление торговлей».

Решение должно было обеспечить динамическое адресное хранение товаров, ускорить их приемку и отгрузку, минимизировать ошибки при сборе заказов, оптимизировать использование складского пространства и повысить скорость и точность инвентаризации.

Для реализации проекта было выбрано программное обеспечение «Клеверенс. Склад 15» и зарекомендовавшие себя исключительной надежностью и производительностью терминалы сбора данных Chainway C61.

В итоге была осуществлена комплексная автоматизация складских процессов, позволившая минимизировать ручные операции и снизить количество ошибок, связанных с человеческим фактором. Бесшовная интеграция мобильного программного обеспечения «Клеверенс» с системой «1С:Управление торговлей» («1С:УТ») и точечные доработки специалистов компании «Виант» под специфику бизнеса позволили реализовать проект в короткие сроки – за два месяца.

Интуитивно понятный интерфейс «Клеверенс. Склад 15» и автоматизированный обмен данными между мобильным устройством и «» значительно увеличили скорость и точность выполнение складских операций в целом.

Chainway C61 – защищенный (IP65) ручной мобильный компьютер с клавиатурой на базе восьмиядерного процессора Qualcomm 1,8 ГГц c операционной системой Android 11.0. Chainway С61 использует 2D-сканер SE4710 от компании Zebra, поддерживает высокоскоростной мобильный интернет 4G, может обмениваться данными по Bluetooth и Wi-Fi. C61 выпускается с различными вариантами клавиатуры: 27 / 37 и 47 кнопок (2 кнопки сканирования, 1 многофункциональная клавиша, 2 кнопки громкости). Имеет мультисенсорный дисплей высокой чувствительности с диагональю 4 дюйма, который поддерживает работу в перчатках и влажными руками. Основной аккумулятор емкостью 6700 мА/ч и дополнительный 5200 мА/ч в съемной рукоятке позволяют использовать устройство без подзарядки более 12 часов. Поддерживается «горячая» замена аккумулятора. Сверхзащищенный промышленный терминал сбора данных Chainway C61 создан для работы в суровых промышленных средах и может использоваться на улице при минусовых температурах и на складах холодного хранения (до -20 °С). Выдерживает многократные падения на бетон с высоты 1,8 метра.

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