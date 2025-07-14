Медцентр «Бьюти Лаунж» оптимизировал рабочие процессы и управленческую аналитику

ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал бизнес-процессы многопрофильного центра эстетической косметологии «Бюти Лаунж» на базе тиражного решения «Бит.Управление медицинским центром». Внедрение позволило оптимизировать работу регистратуры, многократно ускорить процессы аналитики и принятия решений, а также повысить качество обслуживания клиентов. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

До перехода на новую систему «Бьюти Лаунж» использовал самописную медицинскую информационную систему, требующую постоянных доработок. Это увеличивало нагрузку на ИТ-специалистов и ограничивало возможности масштабирования.

Отдельной проблемой была управленческая аналитика. Для получения полной картины работы клиники за неделю приходилось формировать до 10 отчетов и графиков. Этот процесс был трудоемким, требовал регулярного участия специалистов и ручной выгрузки данных.

После анализа рынка было выбрано готовое решение «Бит.Управление медицинским центром», которое не только покрыло базовые потребности клиники, но и позволило внедрить уникальные функции под специфику бизнеса.

Реализацию проекта доверили опытной компании-разработчику этого решения — «Первый Бит», офис Челябинск.

Одним из ключевых результатов проекта стала автоматизация записи пациентов. Когда клиент выбирает нужную услугу, система сама предлагает доступные слоты с учетом загруженности врачей и оборудования. Это ускорило процесс бронирования и снизило количество ошибок.

Для улучшения коммуникации с пациентами настроена интеграция с WhatsApp*: клиенты получают автоматические напоминания о записи, а колл-центр — инструменты для сбора обратной связи.

Дополнительно усилен контроль данных в клиентской базе. Система проверяет дублирование номеров телефонов и возможные опечатки в карточках клиентов, что позволяет эффективнее отслеживать историю взаимодействий с конкретными пациентами.

«Для удобства врачей был создан специальный Telegram-бот. В нем сотрудники видят свое расписание и могут оперативно вносить в него изменения, которые автоматически синхронизируются с 1С», — сказала Анна Павлова, менеджер по сопровождению медицинских клиник компании «Первый Бит» в Челябинске.

Финансовые процессы также стали прозрачнее. Программа автоматически формирует расчетные листы сотрудников с детализацией по дням и услугам, включая скидки для персонала. Взаиморасчеты с клиентами стали точнее: система позволяет учитывать разные формы оплаты (наличные, безнал, сертификаты, страховые) и минимизирует ручной ввод данных.

Специально разработанная система дашбордов на базе «Бит.Управление медицинским центром» объединила все данные в единый интерфейс и автоматизировала создание отчетов. Теперь анализ по подразделениям и сотрудникам достигается буквально в один клик.

В процессе работы над аналитическим блоком особое внимание уделялось пользовательскому опыту и доступности функций для различных ролей.

Дашборды стали инструментом контроля эффективности управленческих решений и позволили принимать решения на основе объективных данных. Компания вышла на принципиально новый уровень управленческий аналитики.

«Внедрение решения от "Первого Бита" позволило нам сократить расходы на поддержку ПО и вывести сервис на новый уровень. Благодаря проведенной работе специалистов Челябинского офиса, мы можем принимать решения на основе твердых цифр, в корректности которых мы уверены», — сказала Ирина Шушпанникова, директор клиники «Бюти Лаунж».

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.