ГК Softline и компания TData стали партнерами

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, заключила партнерское соглашение с TData — российским разработчиком решений для хранения, обработки и анализа данных. ГК Softline пополнила свой продуктовый портфель новыми решениями «Платформы по управлению данными» компании TData. Это позволит клиентам группы компаний повысить эффективность управления данными, реализуя актуальные бизнес-сценарии по работе с Big Data. Об этом CNews сообщили представители Softline.

TData занимается разработкой высокопроизводительных и безопасных решений для построения хранилищ данных, аналитики и автоматизации процессов по управлению данными с использованием искусственного интеллекта. Компания нацелена на развитие платформы управления данными, которая является ключевым элементом корпоративной архитектуры, создающим основу для решения задач в области работы с данными с целью извлечения максимальной выгоды.

В рамках партнерства ГК Softline и TData планируют предоставлять заказчикам услуги по разработке стратегии управления данными, включая как всю сопутствующую инфраструктуру, так и методологию управления. Все это позволит клиентам решать задачи, связанные с подготовкой качественной аналитики для принятия взвешенных управленческих решений, а также создаст необходимую основу для дальнейшего повышения зрелости процессов в рамках цифровой трансформации. Таким образом, команда Softline будет заниматься не только продвижением продуктов платформы, но и предлагать своим заказчикам комплексный подход в построении экосистемы управления важной основой деятельности любой компании — Data Governance.

«Широкий функционал нашей платформы в сочетании с высокой экспертизой команды Softline позволят нашим клиентам работать с большими объемами информации комфортно и эффективно. Наше сотрудничество будет направлено на внедрение на российском рынке комплексных решений, в результате чего наши заказчики получат удобные ИТ-инструменты для гибкого масштабирования и эффективного использования ресурсов», — сказал Станислав Лазуков, генеральный директор компании Tdata.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Tdata. На наш взгляд, решения вендора будут востребованы крупными российскими организациями в ключевых отраслях экономики — транспортной, телекоммуникационной, промышленной, государственном секторе и других. Это расширит наши возможности для реализации стратегий руководства данными, разрабатываемых для заказчиков, поскольку платформа TData позволяет охватить весь цикл работы с данными — от их загрузки в хранилище до реализации алгоритмов искусственного интеллекта на основе моделей Data Science», — отметил Денис Рогозянов, руководитель направления Data Governance ГК Softline.