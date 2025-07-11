Яркие насыщенные цвета и передовые технологии с проектором Acer X119H

Базовую модель линейки DLP-проекторов Acer под индексом X119H представила компания Acer. Проектор выполнен в узнаваемом практичном дизайне с тихой системой охлаждения и оснащен передовой оптикой с мощной лампой подсветки Philips яркостью 4800 Лм. Присутствуют все современные технологии улучшения качества изображения и широкий ассортимент интерфейсов подключения. Современная DMD-матрица DarkChip 3 поколения обеспечивает высокую детализацию изображения с нативным разрешением SVGA и поддержкой вывода до WUXGA. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Acer X119H: разрешение SXGA 800x600 и матрица DLP; диагональ изображения от 23” до 300”; минимальная дистанция проецирования один метр; яркость до 4800 ANSI Лм; срок службы лампы до 15 тыс. часов; до 1,07 млрд цветов; технологии автоматической цветокоррекции LumiSence и ColorBoost 3D; подавление синего излучения BlueLight Shield; интерфейсы ввода/вывода: HDMI, RCA, D-Sub, USB; встроенная аудиосистема 3 Вт; тихая работа (27 дБ) в режиме ECO; ручная корректировка зума 1.1Х и фокусировка.

Отличное качество изображения в любых условиях

Проектор Acer X119H открывает линейку универсальных бизнес-решений серии X1, созданных для потребителей с повышенными требованиями к эффективности использования в сложных условиях. Модель оборудована светосильной оптической схемой F= 2.41~2.53 и диапазоном фокусных расстояний f = 21.85~24.00mm, обеспечивающих проекцию изображения диагональю от 23 до 300 дюймов. Минимальная дистанция проекции составляет всего 1 метр, а на расстоянии в 2 метра вы получите яркое и контрастное изображение диагональю 51 дюйм.

Проектор Acer X119H

Высокое качество изображение обеспечивает современная DMD-матрица DarkChip 3-го поколения с нативным разрешением SVGA 800х600 пикселей и поддержкой изображения разрешением вплоть до WXUGA 1920x1200 пикселей. Вертикальная развертка достигает 120 Гц, показатель динамического контраста 20,000:1. Современная DLP-система проецирования обеспечивает охват до 1.07 млрд оттенков. В сочетании с мощной 220 Вт лампой подсветки Philips яркостью 4800 Лм проектор обеспечивает четкое и насыщенное изображение в помещениях с естественным дневным освещением. Модель отлично подходит для применения в учебных классах и переговорных комнатах на протяжении всего дня.

Передовые технологии Acer для максимально комфортного просмотра

Проектор Acer X119H оснащен широким комплексом передовых технологий улучшения качества изображения и повышения комфорта использования. Технология DynamicBlack гарантирует динамический уровень контраста вплоть до 20 000:1. ColorBoost 3D динамически адаптирует яркость и насыщенность цветопередачи, в зависимости от типа воспроизводимого контента. За комфортный просмотр широкоформатного видео отвечает LumiSence, а Wall-Color Compensation/Black Board Mode оптимизирует цветопередачу изображения, проецируемого на цветную поверхность. Достаточно выбрать в настройках цвет вашей стены и выводимое изображение будет откалибровано в естественный цветовой оттенок.

Уникальный инструмент Acer ColorSafe II корректирует насыщенность цветовых оттенков для значительного увеличения срока службы DLP-системы проецирования. А технология защиты зрения Acer BlueLight Shield снижает интенсивность вредной для глаз области синего спектра.

Быстрая настройка и комфортное подключение к источникам

Проектор выполнен в небольшом корпусе весом 2.8 кг и оборудован эффективной системой охлаждения, обеспечивающей стабильную длительную работу с шумом менее 27 Дб. Поддерживаются различные системы вертикального и горизонтального крепежа в помещениях, а в комплекте прилагается удобный пульт управления меню настроек, включающих автоматические и ручные настройки трапециевидных искажений.

Для подключения источников изображения проектор оборудован аналоговыми интерфейсами RCA, D-Sub и цифровым входом HDMI 1.4, плюс комбинированным аудиовыходом и USB. Проектор также оборудован встроенным динамиком мощностью 3 Вт, а также поддерживает опциональные аксессуары для беспроводного вывода изображения по Miracast.

Проектор Acer X119H уже доступен к покупке в магазинах российских ритейлеров по цене от 48,47 тыс. руб.