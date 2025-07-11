В Тюмени прошел рефарминг сети «МегаФона»

Более высокие скорости передачи данных стали доступны на мобильных устройствах жителей и гостей около 80 населенных пунктов Тюменской области. Инженеры «МегаФона» провели рефарминг на сети третьего поколения, в результате проведенной модернизации средние скорости 4G увеличились в среднем на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рефарминг — перевод частот из сетей второго и третьего поколения в современный стандарт LTE. Это позволяет увеличить число пользователей, которые могут одновременно подключиться к качественной мобильной связи и на более высокой скорости пользоваться цифровыми сервисами, быстро обмениваться файлами, смотреть потоковое видео.

Специалисты развернули на базовых станциях высокочастотный диапазон, обеспечивающий более высокую скорость передачи данных. Воспользоваться высокоскоростным интернетом одновременно могут сотни тысяч абонентов, при этом скорость загрузки останется высокой. Рефарминг был выполнен на базовых станциях в четырех городах и 70 деревнях и селах региона.

В Тобольске, втором по величине городе Тюменской области, где проживают почти 100 тыс. человек, улучшения прошли в крупных жилых массивах, частном секторе, около торгового центра и в районе Александровского сада.

Высокие скорости загрузки стали доступны и жителям Ишима, где насчитывается около 67 тыс. горожан. Преобразования затронули около десятка базовых станций, в том числе, в районе областной больницы, крупного торгового центра, автоцентра и Первомайского сквера.

Оценить новое качество цифровых услуг смогли и жители Заводоуковска и Ялуторовска, а также многочисленные туристы, проезжающие по Старому Тобольскому тракту в сторону озера Антоново – это популярное место отдыха и рыбалки у многих жителей Тюменского края.

«Жители нашего региона с каждым годом все активнее пользуются передачей данных – они чаще совершают видеозвонки, смотрят новинки в онлайн-кинотеатрах, пользуются видеоплатформами. Для сохранения привычно высокой скорости даже в условиях растущей нагрузки мы планомерно улучшаем параметры сети. С начала года мы провели работы в 80 городах и селах, после чего скорость увеличилась в среднем на 20% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. С таким интернетом наши абоненты могут разнообразить свой досуг, найти дополнительные возможности по удаленной работе или учебе, а путешественники смогут оперативнее делиться впечатлениями о поездке», – отметил директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.