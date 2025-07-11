В Сеченовском университете разрабатывают роботизированный колоноскоп на основе ИИ для ранней диагностики колоректального рака

Междисциплинарная команда инженеров, робототехников, программистов и клиницистов Первого МГМУ имени И. М. Сеченова создает инновационный колоноскоп с пятью камерами, панорамным обзором 340° и искусственным интеллектом, который проводит анализ изображений прямо во время колоноскопии - исследования внутренней поверхности толстой кишки. По сравнению со стандартной колоноскопией он позволяет свести к минимуму количество пропущенных полипов – образований, которые могут стать причиной развития колоректального рака. На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип роботизированного эндоскопа для применения в промышленной диагностике. Опытный образец медицинского ручного колоноскопа будет создан в 2026 г., роботизированного - в 2027 г. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

Одна из главных проблем современной колоноскопии заключается в том, что при стандартном исследовании не все полипы могут быть обнаружены, а каждое пропущенное образование может впоследствии стать причиной развития колоректального рака, рассказал основатель проекта Sprut Robotics, инженер Института бионических технологий и инжиниринга Сеченовского университета Наиль Сальманов. Чтобы повысить эффективность колоноскопии, команда молодых ученых Первого МГМУ разрабатывает колоноскоп нового поколения (ручную и роботизированную версии) с пятью камерами, сшитой панорамой, ИИ-анализом и мультиспектральным освещением. По сравнению с зарубежными аналогами, использующими в основном только одну камеру, он имеет несколько преимуществ.

«Наша система решает проблему ранней диагностики колоректального рака комплексно, – сказал Наиль Сальманов. – Во-первых, мы планируем использовать пять камер вместо одной, что обеспечивает обзор 340° против стандартных 170°. Это исключает появление так называемых «слепых зон». Во-вторых, все изображения сводятся в единую сшитую панораму на одном экране, что существенно снижает когнитивную нагрузку на врача. В-третьих, ИИ-анализ работает в режиме реального времени как «подстраховка» для специалиста, предоставляя ему независимое «второе мнение». И наконец, мультиспектральное освещение значительно улучшает визуализацию тканей. Все это в комплексе позволит свести к минимуму риск пропустить полипы во время исследования».

На сегодняшний день уже создан первый экспериментальный прототип промышленного роботизированного эндоскопа для отработки автоматизации и программного обеспечения. Им уже заинтересовались потенциальные инвесторы для применения в промышленной диагностике. Сейчас команда развивает основное направление проекта – разработку медицинского колоноскопа. До конца 2025 г. она планирует завершить создание прототипа дистальной части прибора с пятью камерами. Затем будут разработаны опытные образцы ручной и роботизированной версий колоноскопа нового типа и проведены все необходимые испытания для получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора.