Крупный оператор дата-центров на свои льготы, предназначенные для ЦОДов, построил майнинговую ферму. Ведется расследование

Немецкие власти расследуют налоговые махинации Northern Data, которая будучи майнинговой компанией, на данный момент является крупным европейским оператором ЦОДов. В компании прошли обыски, арестованы четыре человека.



Расследование налоговых махинаций

Европейская прокуратура (EPPO) ведет расследование дела о налоговых махинациях и отмывании денег в отношении немецкой Northern Data AG, пишет Bloomberg. Компанию подозревают в незаконном получении налоговых льгот на покупку ИИ-чипов для центра обработки данных (ЦОД), которые она якобы на самом деле использовала для майнинга криптовалют.

Расследование касается деятельности трех дочерних компаний Northern Data в Швеции, где в городе Бодене находится ее флагманский европейский объект. Закупки графических процессоров на сумму 500 млн евро осуществлялись с 2021 по 2024 гг. Потенциальный ущерб оценен в 100 млн евро.

В Швеции и Германии местные налоговые и правоохранительные органы провели обыски в офисах компании. Арестовано четыре человека.

ЦОД-бизнес майнера криптовалют

Контрольный пакет акций Northern Data принадлежит эмитенту стейблкоинов Tether Holdings Ltd, который предпочел остаться в стороне от проблемы. «Tether не участвует в текущем управлении этой компанией и не знала о подобных расследованиях до появления этих сообщений. Эта компания составляет лишь небольшую часть нашего общего портфеля инвестиций и не оказывает никакого влияния на бизнес или операции Tether», — заявил представитель Tether.

Northern Data Northern Data переквалифицировалась из крипто-майнера в операторов ЦОДов для развития ИИ

Northern Data, по данным TAdviser на февраль 2021 г., являлась оператором крупнейшей в мире майнинг-фермы Bitcoin. Ее площадка в Рокдейле (штат Техас США) с проектной мощностью в 1 ГВт в то время была самой большой в мире.

Компания позиционировала себя как более экологичную альтернативу энергоемким вычислительным процессам, необходимым для создания криптовалют. Однако в результате бума генеративного ИИ и резкого роста спроса на эту технологию Northern Data начала предоставлять свои мощности разработчикам ИИ.

В 2020 г. CNews писал, что Northern Data находится в процессе разработки распределенного вычислительного кластера на базе оборудования Gigabyte и процессоров AMD в Норвегии, Швеции и Канаде.

В 2023 г., по информации Bloomberg, компания потратила около 400 млн евро на 10 тыс. графических процессоров Nvidia, конкурента AMD, для расширения бизнеса. Сейчас она управляет центрами обработки данных в США, Швеции, Норвегии и Португалии и ожидает в 2025 г. роста выручки своего облачного подразделения Taiga, предлагающего услуги генеративного ИИ, на 74% по отношению к 2024 г.

Шведские налоговые льготы

В Швеции действуют налоговые льготы для дата-центров. Ранее страна поддерживала и майнинг криптовалют, но в 2023 г. изменила свою позицию и ввела повышенный налог на такую ​​деятельность. С тех пор уже были заведены дела на нескольких криптомайнеров по подозрению в предоставлении ложной информации с целью получения преференций.

Представители Northern Data заявляли, что ее действия соответствуют международным налоговым стандартам, что компания «удивлена ​​обострением ситуации» и активно сотрудничает, желая помочь ее разрешению.

В Northern Data считают, что существует недопонимание условий налогообложения, предназначенных исключительно для графических процессоров, применяемых в облачных вычислениях, которые, однако, используются и в экономической и юридической структуре традиционных операций компании по майнингу криптовалют.