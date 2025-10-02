CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Россия собралась свободно торговать чипами с Индией. Власти экстренно собирают мнение ИТ-отрасли

Правительство России работает над заключением соглашения о свободной торговле с Индией. Департамент радиоэлектронной промышленности экстренно собирает информацию от производителей чипов и электроники об их возможностях и эффекте от такого соглашения. Ответ должен поступить за сутки.

Свободная торговля чипами с Индией

Как стало известно CNews, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга экстренно собирает информацию у ИТ-компаний об их возможностях и эффекте от свободной торговли радиоэлектроникой с Индией. Об этом CNews рассказали собеседники в двух крупных участниках рынка по электронике.

Соответствующий запрос поступил им сегодня, 2 октября. Ответ должен прийти до 3 октября 2025 г. Напомним, что Правительство готовится к переговорам о заключении соглашения о свободной торговле с Индией. Первый раунд переговоров стран ЕАЭС и Индии пройдет в ноябре.

Минпромторг попросил предоставить сведения об ИТ-компаниях, заинтересованных в установлении режима беспошлинной торговли с Индией (с указанием конкретных видов продукции и обоснованием интереса), оценку потенциала расширения экспорта продукции на рынок Индии, информацию о действующих или планируемых инвестиционных проектах, которые могут быть затронуты разрабатываемым соглашением.

avtomatika700.jpg

Концерн «Автоматика»
Минпромторг прорабатывает вопрос торговли ИТ-продуктами с Индией

А также перечень наиболее чувствительных тарифов и сборов при экспорте продукции в Индию и сведения о существующих нетарифных ограничениях (сертификация, стандарты, технические регламенты и иные меры).

Объемы и виды продукции

Помимо этого, департамент радиоэлектронной промышленности Минпромторга попросил предоставить ИТ-компании оценку объемов критически важного импорта промышленных товаров из Индии и анализ влияния возможного снятия барьеров на конкурентную среду в отраслях промышленности, анализ возможных рисков для внутреннего рынка и отечественных производителей в результате либерализации торгового режима.

И предложения по приоритетным видам продукции для включения в перечень экспортного интереса и перечень чувствительных позиций, подлежащих включению в изъятия и возможные подходы (обоснования) к защите отраслевых интересов в переговорном процессе.

«От Департамента ждут информации о наличии или отсутствии возражений в сфере радиоэлектроники», — говорится в сообщении Минпромторга.

За и против

«Индия, как и Россия, хочет развивать импортозамещение, сделать свой продукт для нужд государства, чтобы исключить санкционные риски, — рассказал CNews представитель производителя электроники Fplus. — У них есть интерес к импорту наших технологий как со стороны операционных систем и других программных решений, так и со стороны «железа», в первую очередь вычтеха. В свою очередь индийская сторона может предложить государственные льготы для развития производства, например налоговые, льготы на землю и прочие».

По мнению собеседника CNews среди топ-менеджеров в крупной ИТ-компании, для России доступ к огромному индийскому рынку это большой плюс. Это также снизит зависимость от других рынков и позволит создать альтернативные цепочки поставок чипов и оборудования, считает он.

«При этом не все российские производители готовы к конкуренции с продвинутыми технологическими компаниями, которые уже присутствуют на рынке Индии», — отметил он.

Индия же от сотрудничества с Россией может получить доступ к отечественному оборудованию для производства микросхем, материалам и др.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

Трое экс-сотрудников Samsung арестованы за передачу технологий производства памяти DRAM в Китай

Виктория Алеманова, «Лига Ставок»: Система контроля у нас выстроена даже жестче, чем в банковском секторе

По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов

Digital Q: ответ на вызовы ИИ — новая модель разработки и новые возможности для программистов

Начались испытания первого российского нейроимпланта для восстановления слуха. Производство начнется в следующем году

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Обзор телевизора Hisense 55U7Q PRO: флагманский опыт без переплаты

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?
Показать еще