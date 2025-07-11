SimpleOne разработал обучающий курс по HRM-системе

Российский разработчик решений для автоматизации сервисных бизнес-процессов SimpleOne, входит в корпорацию ITG, запустил онлайн-курс по работе с HRM-системой. Инициатива поможет HR-специалистам освоить интерфейс и основные инструменты решения для управления персоналом. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

Программа рассчитана на HR-специалистов, системных администраторов и руководителей, которые планируют внедрить или уже используют решение в своих компаниях. Участники освоят процессы подбора персонала, научатся обрабатывать различные типы HR-запросов, такие как заявки на справки, и изучат создание и запуск форм и опросов.

SimpleOne HRMS — приложение на базе low-code/no-code платформы SimpleOne для комплексной автоматизации процессов управления персоналом. Система обеспечивает централизованное управление кадровыми данными, упрощает рабочие процессы HR-службы и повышает прозрачность всех операций с персоналом.

«Запуск специализированного курса по HRMS отражает растущий интерес компаний к комплексной автоматизации HR-процессов. Мы предоставляем специалистам необходимые знания для быстрого освоения системы и получения максимальной отдачи от ее использования. Курс поможет HR-департаменту оптимизировать свои процессы и повысить качество работы с персоналом», — сказала Мария Пижурина, владелец продукта SimpleOne HRMS.

Курс по работе с HRM-системой SimpleOne доступен на портале Центра Обучения SimpleOne.