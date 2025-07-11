CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

Платформа для создания бизнес-ассистентов CorpGPT включена в реестр отечественного ПО

Флагманская разработка компании АО «Нейросети» — платформа бизнес-ассистентов CorpGPT — официально включена в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и баз данных. Решение (регистрационный номер 23046) подтверждает, что продукт соответствует требованиям к отечественному ПО и может использоваться в рамках государственных закупок, в том числе по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Нейросети».

Это открывает возможности для внедрения платформы в госсекторе, а также для развития технологических партнерств с системными интеграторами и корпоративными заказчиками.

Включение в реестр снимает юридические и организационные барьеры, упрощает внутреннюю проверку и интеграцию продукта в ИТ-инфраструктуру заказчиков, подтверждает соответствие требованиям по лицензированию, защите данных и технологической независимости. Для многих государственных и корпоративных структур это означает возможность безопасного и официального внедрения передовых ИИ-инструментов без риска несоответствия регуляторным нормам.

«Внесение CorpGPT в реестр — это не только важное достижение для нашей команды, но и вклад в развитие отечественного ИТ, — сказал Сергей Курьян, основатель АО «Нейросети». — Мы давно видим запрос со стороны госсектора и крупных компаний на легальные, безопасные и эффективные ИИ-решения. Теперь все барьеры сняты: использование нашего продукта полностью соответствует требованиям регуляторов и поддерживает движение к цифровой независимости страны».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В 2026 году в московском метро пассажиров начнут перевозить беспилотные поезда

ИТ-директор «Ленты» в интервью CNews: Маркетплейсы никогда не смогут стать продуктовыми ритейлерами

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Англия и Франция вложат 1,5 млрд евро в «убийцу» Starlink

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще