Платформа для создания бизнес-ассистентов CorpGPT включена в реестр отечественного ПО

Флагманская разработка компании АО «Нейросети» — платформа бизнес-ассистентов CorpGPT — официально включена в Единый реестр российского программного обеспечения для ЭВМ и баз данных. Решение (регистрационный номер 23046) подтверждает, что продукт соответствует требованиям к отечественному ПО и может использоваться в рамках государственных закупок, в том числе по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Об этом CNews сообщили представители АО «Нейросети».

Это открывает возможности для внедрения платформы в госсекторе, а также для развития технологических партнерств с системными интеграторами и корпоративными заказчиками.

Включение в реестр снимает юридические и организационные барьеры, упрощает внутреннюю проверку и интеграцию продукта в ИТ-инфраструктуру заказчиков, подтверждает соответствие требованиям по лицензированию, защите данных и технологической независимости. Для многих государственных и корпоративных структур это означает возможность безопасного и официального внедрения передовых ИИ-инструментов без риска несоответствия регуляторным нормам.

«Внесение CorpGPT в реестр — это не только важное достижение для нашей команды, но и вклад в развитие отечественного ИТ, — сказал Сергей Курьян, основатель АО «Нейросети». — Мы давно видим запрос со стороны госсектора и крупных компаний на легальные, безопасные и эффективные ИИ-решения. Теперь все барьеры сняты: использование нашего продукта полностью соответствует требованиям регуляторов и поддерживает движение к цифровой независимости страны».