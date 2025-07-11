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МТС обновила сеть в пригороде Томска

МТС сообщает о расширении покрытия сети в пригородных и дачных зонах вблизи Томска. В результате перевода базовых станций с частот, выделенных под поколение 3G, на современный стандарт LTE, увеличилась емкость сети, а также на 15-20% выросла скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС обновила базовые станции в диапазоне 900 МГц в поселках Апрель, Предтеченск, Геологов, Ключи, Зональный и в селе Тимирязевское. На этой частоте радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета на территории населенных пунктов, а также вдоль автомобильных трасс на подъезде к ним. Теперь ценителям отдыха на природе будут доступны современные цифровые сервисы: они смогут учиться и работать в дистанционном формате, делать покупки в интернет-магазинах, смотреть кино под открытым небом.

«Томичи любят загородный отдых и дачную жизнь, а наличие скоростного интернета и качественной голосовой связи делают пригород и дачные СНТ еще привлекательнее. Поэтому мы позаботились об улучшении качества сети, чтобы даже находясь вдали от города наши абоненты могли учиться и работать, использовать сервисы видеосвязи, а школьники могут читать книги в онлайн-библиотеке из обязательного списка литературы на лето. Скоростной LTE-интернет также позволяет подключать автоматические датчики контроля и учета электроэнергии, тепла, беспроводные видеокамеры и системы безопасности, чтобы жизнь за городом стала более комфортной и безопасной», – сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.

Ранее МТС улучшила связь в городе Колпашево, селах Первомайское, Тегульдет, Мельниково, Парабель, Александровское и ряде крупных сельских населенных пунктов.

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