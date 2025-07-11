Малый и средний бизнес привлек на бирже около 16 млрд рублей при поддержке «Корпорации МСП»

По итогам I полугодия 2025 г. совокупный объем выпусков биржевых облигаций компаний малого и среднего бизнеса, организованных при участии дочернего банка «Корпорации МСП», составил около 16 млрд руб. Это в два раза больше, чем за весь 2024 г. МСП Банк выступил якорным инвестором для 15 компаний, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

«Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора. В 2024 г. общее количество размещений биржевых облигаций МСП увеличилось почти на 40% по сравнению с 2023 г. В этом году тренд сохраняется. В частности, «МСП Банк» фиксирует существенный рост обращений от бизнеса и уже за I полугодие 2025 г. он в два раза превысил показатели всего прошлого года по объему выпусков», — сказал генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Лидерами по количеству обращений в «МСП Банк» стали эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновска.

«Мы ожидаем сохранение темпов прироста количества размещений малых и средних компаний на фондовом рынке в среднесрочной перспективе. При этом важно отметить отраслевую диверсификации – выпуск облигаций рассматривают компании из совершенно разных сфер. Чаще всего за якорными инвестициями и помощи в организации выпуска в этом году к нам обращались предприниматели, занятые в сфере промышленности, ИT, торговли, логистики, девелопмента, финансового сектора. «МСП Банк» как институт развития может выступать соорганизатором выпуском и якорным инвестором, гарантируя до 50% выкупа общего объема бумаг», — сказал председатель правления «МСП Банка» Иван Подберезняк.

Среди эмитентов, разместивших облигации при поддержке «МСП Банка» в 2025 г., компания из Челябинска «С-Принт». Компания привлекла 100 млн руб. с якорными инвестициями дочернего банка «Корпорации МСП» в размере 25 млн руб. Средства будут направлены на развитие основного направления деятельности – аутсорсинга печати и аренды печатающих устройств. Ранее банк оказал поддержку эмитенту при трех выпусках облигаций, включая дебютное размещение в объеме 62,5 млн руб.

«МСП Банк» стал соорганизатором выпуска и якорным инвестором первого и пока единственного выпуска облигаций в юанях для эмитента из числа МСП. Пермская компания «Автомое» привлекла на фондовом рынке 17 млн юаней для взаиморасчетов с партнерами из Китая. Выпуск облигаций в юанях позволит эмитенту снизить валютный риск и минимизировать потенциальные негативные последствия курсовых скачков в долгосрочной перспективе.

«МСП Банк» стал якорным инвестором для компании из реестра МТК (малые технологические компании): «РДВ Технолоджи», производитель компьютерной техники. Объем привлеченных на фондовом рынке средств составил 250 млн руб. Привлеченное финансирование необходимо для развития производства. Помимо системных блоков, серверов и систем хранения данных, предприятие также выпускает мониторы, мини-ПК, компьютерные корпуса с интегрированными в них экранами, и технику со встроенным доверенным российским софтом.