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«Систэм Электрик» обеспечила автоматизацию и электроснабжение международного терминала аэропорта Хабаровска

Российская компания «Систэм Электрик» (Systeme Electric), производитель решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, интегрировала передовые продукты и решения в проект международного терминала аэропорта Хабаровска имени Г. И. Невельского. Объект, играющий ключевую роль в развитии транспортной инфраструктуры Хабаровского края, готовится к открытию в этом году.

Площадь возведенного объекта – более 20,5 тыс. м2. Новое здание, способное принять около миллиона пассажиров в год, будет интегрировано с терминалом внутренних авиалиний. Пассажиры международных рейсов получат доступ к 2 уровням автоматизированной обработки багажа и 11 стойкам регистрации, что существенно ускорит процедуры оформления. Терминал успешно прошел необходимую аттестацию и полностью готов к эксплуатации.

Для поддержания надежного электроснабжения критически важной инфраструктуры «Систэм Электрик» поставила выпускаемые на заводе «СЭЗЭМ» в Ленинградской области компактные распределительные устройства RME, созданные на базе уникальных технических решений, прошедшие высокотехнологичную сборку и многоступенчатый контроль качества, а также трехфазные источники бесперебойного питания Uniprom 3L мощностью 400 кВА, которые имеют встроенное резервирование при неполной нагрузке и обладают мощным зарядным устройством.

Кроме того, «Систэм Электрик» обеспечила международный терминал коммутационными аппаратами Dekraft: ВА-752, ВА-730, ВА-333Е, устройствами автоматического ввода резерва АВР-701, и модульным оборудованием бренда, которое служит для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания.

Автоматизация нового объекта реализована на базе контроллеров SystemeHD, работающих по BACnet — самому современному протоколу; светосигнальной арматуры SystemeSig и панелей оператора Systeme HMI, разработанных для сохранения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами.

Генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев сказал: «Обеспечение бесперебойного функционирования крупнейшего международного воздушного хаба на Дальнем Востоке требует качественных и технологичных решений. Одна из стратегических задач «Систэм Электрик» — разработка и внедрение наилучшего на рынке оборудования и программного обеспечения, отвечающего сложным запросам наших заказчиков и способных выполнять задачи энергообеспечения и автоматизации объектов критической инфраструктуры. Именно такое комплексное предложение соответствует высоким требованиям, которые предъявляются при создании проектов уровня нового терминала аэропорта Хабаровска, способствует его надежной, безопасной и бесперебойной работе».

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