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SIEM-решение САВРУС получило сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

11 июня 2025 года российская SIEM-платформа «САВРУС» (Среда анализа и визуализации рисков в управленческих системах) получила сертификат соответствия Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) по 4 уровню доверия. Документ подтверждает, что решение соответствует строгим требованиям безопасности информации и может использоваться для защиты критически важных данных в государственных и коммерческих организациях.

Сертификат № 4942, действующий до 2030 года, был выдан по результатам испытаний. Эксперты оценили функционал системы, включая обработку событий информационной безопасности (ИБ), корреляцию угроз в реальном времени и ретроспективе, а также поддержку российских платформ.

Ключевые преимущества сертифицированного решения

САВРУС — это полностью отечественная разработка, включённая в реестр российского ПО. Среди её особенностей:


  • Обработка более 100 000 событий в секунду (EPS) без потерь данных.
  • Простота перехода с зарубежных SIEM-систем благодаря открытой архитектуре и API
  • Предустановленные правила корреляции (200+) и агенты для 500+ источников данных, включая журналы Windows, Syslog и NetFlow.
  • Возможность использования в режиме MSSP для предоставления SOC-услуг.


Сертификация ФСТЭК позволяет внедрять САВРУС в организациях, где требуется соответствие национальным стандартам безопасности, включая госструктуры, финансовый сектор и промышленные предприятия.

Контекст

Сертификат 4 уровня доверия — один из высших в классификации ФСТЭК. По данным компании, платформа уже используется крупными российскими предприятиями с 2018 года, а новые релизы выходят дважды в год.

«Для нас это не просто формальность, а подтверждение того, что САВРУС отвечает запросам рынка в условиях роста киберугроз и санкционного давления», — отмечают в компании.

Подробности сертификации и технические требования доступны на сайте ФСТЭК и в документации САВРУС.

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