Почти 62% российских промышленных компаний отмечают дефицит отечественных ИТ-решений для автоматизации

61,9% российских промышленных компаний отмечают сохраняющийся дефицит ИТ-решений для автоматизации на российском рынке. Такие результаты показало исследование, которое провела Группа «Эл 6». Респондентами выступили металлургические компании, предприятия химической и атомной промышленности. 28,6% компаний-респондентов используют решения на базе зарубежных продуктов, а на базе российских аналогов — 42,9%. Собственное ПО внедрено в 9,5% компаний. Коробочные решения используют по 4,8%. Об этом CNews сообщили представители Группы «Эл 6».

Уровень автоматизации

Один из ключевых инсайтов исследования — уровень автоматизации в промышленных предприятиях ощутимо различается. Только 8% респондентов оценили его на 80%, 23,8% автоматизировали процессы на 20-40%, 28,6% — на 40-60%.

Однако сам процесс автоматизации проходит равномерно: мониторинг рабочего времени автоматизирован в 42,9% компаний-респондентов, диспетчеризация, мониторинг оборудования и управление складской логистикой — в 38,1%, планирование ресурсов — в 33,3%, роботизация производства и управление качеством — в 23,8%.

Системную автоматизацию большинство компаний-респондентов начали или до 2017 г. (52,4%), или в 2017-2019 гг. (23,8%). После 2022 г. запустили процессы перехода на ИТ-решения только 19%.

Бюджет

У половины опрошенных компаний (47,6%) в 2025 г. бюджет на автоматизацию сократился по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это подавляющее большинстве (61,9%) планируют внедрение новых ИТ-решений до конца 2025 г.

Кадры

Почти в половине компаний-респондентов (47,6%) в штате менее 20 ИТ-специалистов. При этом 42,9% компаний проводят автоматизацию собственными силами, без привлечения внешних подрядчиков.

С интеграторами работают 28,6%, 19% привлекают консалтинг только на этапе составления дорожной карты.