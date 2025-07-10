CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

«Нартис» получил сертификаты соответствия на приборы учёта воды

Крупнейший в России завод по производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») прошёл добровольную сертификацию продукции.

Несмотря на то, что законодательством РФ не предусмотрена обязательная сертификация счётчиков воды (согласно ПП РФ №2425), предприятие инициировало независимую оценку качества своей продукции.

В ходе испытаний проверялись различные показатели: точность измерений на разных уровнях потока, гидравлические характеристики, температурный диапазон, устойчивость к механическим повреждениям и воздействию внешних факторов, соответствие определённым стандартам точности, влияние электромагнитных полей на работу прибора и другие.

Проверка независимыми аккредитованными лабораториями и центрами стандартизации и метрологии позволяет производителю гарантировать, что выпускаемые счётчики будут работать эффективно и точно на протяжении всего срока их службы.

После проведённых испытаний, согласно заключению экспертов, счётчики воды интеллектуальный крыльчатый и интеллектуальный турбинный «Нартис-СВИ» получили сертификаты соответствия, подтверждающие высокое качество изделий, безопасность и соответствие всем установленным государственным стандартам и нормативам.

Соответствующая информация внесена в Реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Встроенное программное обеспечение для счётчиков воды интеллектуальных крыльчатых и интеллектуальных турбинных «Нартис-СВИ» разработано российским научно-техническим центром «НЭК.ТЕХ» (входит в промышленную группу «НЭК») и внесено в реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись №27083 и №27084 от 14 марта 2025 г.).

Программное обеспечение для счётчиков воды «Нартис-СВИ» имеет широкий функционал и позволяет дистанционно считывать показания, контролировать работу цифровых интерфейсов связи, производить настройку и др.

Счётчики воды «Нартис-СВИ» изготавливаются в различных модификациях, которые отличаются интерфейсами, классом точности, диаметром, габаритными размерами и массой и могут использоваться как автономно, так и в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексов контроля и учёта энергоресурсов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

Китайское ТВ запустило сурдопереводчиков на основе нейросетей. Глухие зрители их не понимают

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще