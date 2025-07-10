«Нартис» получил сертификаты соответствия на приборы учёта воды

Крупнейший в России завод по производству интеллектуальных приборов учёта электроэнергии «Нартис» (входит в промышленную группу «НЭК») прошёл добровольную сертификацию продукции.

Несмотря на то, что законодательством РФ не предусмотрена обязательная сертификация счётчиков воды (согласно ПП РФ №2425), предприятие инициировало независимую оценку качества своей продукции.

В ходе испытаний проверялись различные показатели: точность измерений на разных уровнях потока, гидравлические характеристики, температурный диапазон, устойчивость к механическим повреждениям и воздействию внешних факторов, соответствие определённым стандартам точности, влияние электромагнитных полей на работу прибора и другие.

Проверка независимыми аккредитованными лабораториями и центрами стандартизации и метрологии позволяет производителю гарантировать, что выпускаемые счётчики будут работать эффективно и точно на протяжении всего срока их службы.

После проведённых испытаний, согласно заключению экспертов, счётчики воды интеллектуальный крыльчатый и интеллектуальный турбинный «Нартис-СВИ» получили сертификаты соответствия, подтверждающие высокое качество изделий, безопасность и соответствие всем установленным государственным стандартам и нормативам.

Соответствующая информация внесена в Реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Встроенное программное обеспечение для счётчиков воды интеллектуальных крыльчатых и интеллектуальных турбинных «Нартис-СВИ» разработано российским научно-техническим центром «НЭК.ТЕХ» (входит в промышленную группу «НЭК») и внесено в реестр российского ПО Минцифры (реестровая запись №27083 и №27084 от 14 марта 2025 г.).

Программное обеспечение для счётчиков воды «Нартис-СВИ» имеет широкий функционал и позволяет дистанционно считывать показания, контролировать работу цифровых интерфейсов связи, производить настройку и др.

Счётчики воды «Нартис-СВИ» изготавливаются в различных модификациях, которые отличаются интерфейсами, классом точности, диаметром, габаритными размерами и массой и могут использоваться как автономно, так и в составе информационных измерительных систем и информационно-вычислительных комплексов контроля и учёта энергоресурсов.