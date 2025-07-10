Linx Cloud запускает облако на OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию

Компания Linx Cloud объявляет о запуске облачной платформы на базе OpenStack в опытно-промышленную эксплуатацию. Этот шаг позволит облачному провайдеру предлагать заказчикам импортонезависимую ИТ-инфраструктуру. Открытая платформа позволит управлять, развивать и интегрировать облачную ИТ-инфраструктуру с системами заказчиков без ограничений, которые присущи вендорским решениям. Об этом CNews сообщили представители Linx Cloud.

В течение лета 2025 г. Linx Cloud планирует предложить первым клиентам специальные условия для тестирования платформы и сбора обратной связи. Это позволит доработать и оптимизировать решение перед его полномасштабным промышленным запуском, запланированным на осень 2025 г.

OpenStack был выбран в качестве основы для развития импортонезависимого облачного решения исходя из нескольких факторов. В первую очередь, он отличается от аналогичных решений с открытым исходным кодом своей развитой функциональностью. Она предусматривает возможности для предоставления инфраструктуры как сервиса (IaaS), включая управление вычислительными ресурсами, хранением и сетями.

От вендорских инструментов OpenStack отличает гибкость и открытость, что позволяет дорабатывать и интегрировать платформу с другими решениями под конкретные задачи без ограничений, накладываемых производителями ПО. Кроме того, нарастающий тренд на импортонезависимость и новые требования регуляторов стимулируют все больше организаций различных отраслей к миграции с технологий западных вендоров на альтернативные решения.

В качестве дополнительного преимущества выбранной платформы в Linx Cloud отмечают тот факт, что на российском рынке OpenStack пользуется популярностью, многие компании и специалисты знакомы с этим решением. Это означает, что вопросы поиска кадров и поддержки не будут вызывать сложностей ни у провайдера, ни у клиентов. В решении используется гипервизор KVM, что упрощает миграцию между облаками, так как этот стандарт применяется в открытых решениях.

Платформа поддерживает веб-интерфейс, API для автоматизации и интеграцию с современными инструментами, такими как Ansible и Terraform. В ближайших планах — подключение личного кабинета и цифровой витрины, а также адаптация существующих облачных сервисов.

«OpenStack — не просто альтернатива VMware, а новый фундамент для развития наших облачных услуг. Открытость и гибкость этой платформы позволяют создавать решения, которые полностью соответствуют потребностям клиентов, включая строгие требования к безопасности. Мы уверены, что этот шаг укрепит наши позиции на рынке и привлечет новых клиентов», — отметил директор по продуктам и технологическому развитию Linx Cloud Дмитрий Щегольков.