«Контур.Толк» теперь готовит протокол по итогам онлайн-встречи ​

Команда сервиса онлайн-коммуникаций «Контур.Толк» презентовала ИИ-обновления продукта. Одна из новых возможностей — автоматическая фиксация итогов деловых встреч. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

В отличие от пересказа встречи, который уже доступен в сервисе, протокол — это формализованный документ, включающий обсужденные темы, выводы, список ответственных и сроки выполнения задач. Документ создается автоматически на основе записи встречи с помощью встроенной нейросети.

Протокол помогает: вникнуть в повестку и ключевые выводы, если участник пропустил встречу; зафиксировать договоренности и делиться ими с коллегами; слдить за своими задачами и задачами сотрудников в разных проектах, чтобы контролировать сроки.

Сейчас протокол доступен 12 тыс. сотрудников «Контура». После нагрузочного тестирования функция появится и у клиентов сервиса.

Все документы — протоколы, резюме, транскрипции — хранятся в разделе «Артефакты» и доступны в одном интерфейсе с возможностью переключения между форматами. Данные полностью обрабатываются на серверах «СКБ Контур».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Искусственный интеллект используется во многих продуктах «Контура», и это уже не просто технологическая опция, а необходимость. Мы видим, что ИИ действительно оптимизирует бизнес-процессы: помогает быстрее обрабатывать информацию, структурировать данные, экономить время на рутине. «Контур.Толк» продолжает развиваться как универсальный инструмент для эффективных и безопасных онлайн-встреч, где все важное фиксируется автоматически.

Среди других ИИ-обновлений «Толка» усовершенствованная модель виртуального фона, которая лучше обрабатывает границы изображения и не дает реальности просачиваться через заставку.

Протестировать работу новой модели можно с коллекцией виртуальных фонов от иллюстратора Оли Левиной. Серия отражает типичные будни удаленщиков и тех, кто постоянно на созвонах. Фоны уже загружены в «Толк» и доступны всем пользователям, в том числе на бесплатном тарифе.