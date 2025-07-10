Kama Flow инвестирует до 1 млрд руб. в цифровую трансформацию горнодобывающего сектора с помощью резидента «Сколково» «Пиклема»

Kama Flow и «Основа Капитал» вложат до 1 млрд руб. в ГК «Пиклема» – глобальный консорциум экспертов по цифровой трансформации горнодобывающей промышленности. Совместно компании предоставят консорциуму средства до 1 млрд руб, возглавив инвестиционный раунд. Об этом CNews сообщили представители «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

В настоящее время в России наблюдается дефицит компаний, предлагающих готовые ИТ-продукты для горнодобывающей отрасли наряду с поставкой лучших доступных технологий для всей производственной цепочки, начиная от автоматизации буровзрывных работ и заканчивая роботизацией горной техники и технологиями для обогащения.

Соглашение открывает для группы «Пиклема» возможности выхода на новый этап развития: увеличения выручки и консолидации в области комплексного предложения решений по цифровизации производства, укрепления позиций на отечественном и международном рынках. Российские потребители получат гарантированный уровень качества продуктов, внедрения и изменения бизнес-процессов, как следствие, будет обеспечена эффективность использования цифровых технологий.

Михаил Макеев, управляющий директор ГК «Пиклема»: «Совместно с Kama Flow и «Основа Капитал» мы строим лидера цифровой трансформации горнодобывающей отрасли. Инвестиции в развитие ГК «Пиклема» и возможности новых партнеров по взаимодействию с недропользователями и поставщиками оборудования позволяют создать инновационную экосистему автоматизации и роботизации для горнодобывающей отрасли РФ. Мы создаем будущее для эффективности и безопасности горных работ».

Олег Кобозев, директор Центра развития промышленных технологий Фонда «Сколково»: «Соглашение подтверждает рост интереса инвестсообщества к сложным промышленным технологиям. Это важный шаг в направлении создания высокотехнологичной экосистемы для отечественной горнодобывающей отрасли. Инвестиции позволят нашему участнику продолжить разработку и внедрение решений для оптимизации производственных процессов. Kama Flow на протяжении многих лет активно поддерживает проекты сколковских разработчиков, что крайне важно для реализации высокотехнологичных инициатив. «Сколково» со своей стороны оказывает содействие в развитии компаний на всем пути от стартапа до лидера отрасли, включая повышение конкурентоспособности на международной арене. Так в 2022 г. «Пиклема» осуществила первое промышленное внедрение своего продукта по анализу износа шин карьерных самосвалов с помощью машинного зрения в рамках программы "Искусственный интеллект"».

Kama Flow выступит лид-инвестором раунда и совместно с «Основа Капитал» обеспечит стратегическое сопровождение проекта, включая участие в следующих этапах финансирования и масштабировании продуктовой линейки. Соглашение станет первой сделкой в рамках деятельности нового фонда инвестиций в высокотехнологические проекты с целевым объемом 10 млрд руб.

Павел Охонин, партнер Kama Flow: «Сделка с ГК «Пиклема» – первая для нового фонда Kama Flow, и она отлично иллюстрирует нашу стратегию: инвестиции в российские технологические компании, способные стать лидерами на своих рынках как в России, так и за рубежом. Мы верим, что сочетание команды амбициозных предпринимателей, качественной научной экспертизы ГК «Пиклема» и активно растущего рынка цифровых решений в горнодобывающей отрасли является крепкой основой для создания глобального технологического чемпиона».

«Основа Капитал» также будет осуществлять индустриальную экспертизу и содействовать продвижению продуктов на рынке, используя свой опыт и выстроенные отношения с клиентами.

Александр Бабаев, генеральный директор «Основа Капитал»: «Интеграция технологий ГК «Пиклема» в экосистему активов «Основа Капитал» создает эффект синергии, предлагая клиентам горнодобывающего сектора комплексные решения – от автоматизации отдельных процессов до полномасштабной роботизации горных работ».