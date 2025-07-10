CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ против бездны: В России представлена инновационная система OpenSeaGeo для разведки ресурсов океана

В России представлен российский программно-аппаратный комплекс OpenSeaGeo — интеллектуальная система для автоматизированных исследований морского дна, разработанная резидентом «Сколково», компанией Biogeohab (Санкт-Петербург). OpenSeaGeo — это разработка на стыке морской геологии, ИИ и компьютерного зрения.

OpenSeaGeo обладает следующими возможностями: получение видеопотока с глубоководной камеры высокого разрешения; распознавание геологических объектов в режиме реального времени с помощью нейросети, доработанной под подводные условия (на базе YOLOv7); автоматическое определение координат, плотности и распределения минералов; формирование карты полезных ископаемых прямо на борту судна; ведение электронных журналов и отчетов на основе анализа видеоматериала.

Комплекс оснащен собственной базой данных, в которой структурировано все: от классов геологических объектов и координат до масок детекций по каждому кадру. Интерфейс системы интуитивно понятен и оптимизирован для работы в условиях экспедиции.

В основе системы — архитектура компьютерного зрения YOLOv7, адаптированная к съемке в условиях мутной воды и слабого освещения. Модель демонстрирует высокую точность и скорость (до 60 кадров/с на GPU уровня Nvidia RTX 3090), что позволяет фиксировать мельчайшие детали на морском дне.

Искусственный интеллект не просто ускоряет процесс анализа, но и минимизирует влияние человеческого фактора, снижая риск ошибок и повышая надежность научных выводов.

Программно-аппаратный комплекс OpenSeaGeo разработан специально для автоматизированного поиска полезных ископаемых и картирования глубоководных участков. Аппаратная часть представляет собой герметичный глубоководный бокс, в котором размещена камера SONY ILCE-7SM3 с профессиональной оптикой, блоком сжатия и оцифровки видеосигнала, а также модулями передачи HDMI по IP и USB по IP. Устройство подключается к судну через грузонесущий кабель и обеспечивает видеопоток в разрешении 3840х2160 пикселей при частоте 60–120 кадров в секунду, что делает его пригодным для высокоточной подводной съемки.

Программное обеспечение комплекса анализирует видеопоток в реальном времени и на архивных записях, автоматически распознавая ключевые геологические объекты: железомарганцевые конкреции, полиметаллические сульфиды и другие образования. Система определяет координаты, глубину и плотность залегания находок, строит карты распределения ресурсов и формирует готовые отчеты. Обработка данных полностью автоматизирована как при экспедиционной работе, так и в условиях кабинетной постобработки.

Дополнительные возможности OpenSeaGeo включают: трехмерную реконструкцию морского дна; сегментацию биотопа и распознавание донной биоты на кадрах видео; извлечение параметров среды: глубины, температуры, солености; интеллектуальное распознавание манипуляторов, измерительных реек, ограждающих конструкций и других техногенных объектов; мультиисточниковое распознавание, включая обработку комбинированных видеопотоков и телеметрии; картирование полезных ископаемых с высокой пространственной точностью.

Сферы применения комплекса: геологоразведочные и осмотровые работы на морских и пресноводных объектах; экологический мониторинг при строительстве на континентальном шельфе; оценка состояния и картирование промысловых участков; контроль и оптимизация процессов в аквакультуре; управление подводной робототехникой, включая обратную связь от интеллектуальных сенсоров и видеопотока.

Комплекс уже прошел испытания на борту исследовательских судов, подтвердив свою эффективность и готовность к эксплуатации в рамках программ МОМД.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Китайское ТВ запустило сурдопереводчиков на основе нейросетей. Глухие зрители их не понимают

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Основатель крупнейшей в прошлом российской ИТ-компании создает «главную на рынке» мобильную ОС

CNews подготовил инфографику по одной из крупнейших информационных систем России

Россияне разработали алгоритм, повышающий стабильность связи и навигации

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей
Показать еще